خانه عکاسان ایران درگذشت ابوطالب امام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه عکاسان ایران به مناسبت درگذشت ابوطالب امام که از عکاسان جنگ بود پیام تسلیتی منتشر کرد در این بیانیه آمده است : انقلاب خود جوش و هشت سال دفاع مقدس هنوز صدای شاتر زدن‌های ابوطالب امام را در بین آنانکه ایران را ایران می‌خواستند از یاد نبرده است.ما هم یادمان هست. همیشه به هر بهانه‌ای از استاد یاد می کردیمٰ و آخرین سلف پرتره‌اش را در نمایشگاه خانه عکاسان ایران به نمایش گذاشتیم.

در ادامه این پیام آمده است: سال‌ها کلام گرمش درس آموزمان بود اما امروز دیگر حرم نفس‌هایش هم نیست. قضای الهی است. می‌دانیم. شکرگزار هستیم حضور چون تویی را، گله مند نیستیم تقدیر رقم زده را، اما افسوس می خوریم دیگر نگاهت سوژه‌ای ناب را پشت ویزور دنبال نمی‌کند.

در انتهای پیام نوشته شده است: چه آرام با رفتن سال رفتی وما، شاگردانت در خانه عکاسان ایران غم از دست دادن چون تویی را به سوگ نشسته ایم.

کوروش سید ابوطالب امام که به "ابوطالب امام" شهرت داشت یکی از عکاسان ایرانی بود که به دلیل گرفتن عکسهای دوران دفاع مقدس و جنگ مشهور بود و با وجود اینکه چند سالی بود به دلیل بیماری از ویلچر استفاده می‌کرد همچون حسین پرتوی کسی از او یادی نمی‌کرد.

وی حتی روی ویلچیر هم عکاسی می‌کرد و در اغلب مجامع عکاسی و گشایش نمایشگاههای عکس حاضر بود. تهران از سالهای 60 تا 67 ، جنگ، موشک باران، اعزام نیرو به جبهه‌ها و...از جمله موضوعاتی هستند که ابوطالب به عکاسی از آنها پرداخت.

او ظهر امروز، 18 اسفند در بیمارستان شرکت نفت درگذشت.



