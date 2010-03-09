تصرف عدوانی عرصه های جنگلی کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علاالدین پسیان عصر سه شنبه در نشست شورای حفاظت منابع طبیعی گلستان افزود: با تشکیل شورای حفاظت، هماهنگی خوبی بین نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ...در راستای حفاظت و حمایت منابع طبیعی هستیم.

وی تهیه لایحه جامع قانون منابع طبیعی و آبخیز داری را از مهمترین دستاودرهای منابع طبیعی در سال گذشته برشمرد.

پسیان بیان داشت: به روز شدن جرائم منابع طبیعی و ممنوعیت انتقال اراضی از جمله موارد مطرح شده در این لایحه است که صیانت از عرصه های ملی کمک می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت: این طرح در هیئت دولت مصوب شد و اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درحال مصوب است.

وی عنوان کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس، حفاظت و حمایت از عرصه های طبیعی شکل تازه ای به خود خواهد گرفت.

از مجموع عرصه های جنگلی کشور، 450 هزار هکتار در استان گلستان واقع شده است.