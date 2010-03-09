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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۶

پسیان:

تصرف عدوانی عرصه های جنگلی کاهش یافته است

تصرف عدوانی عرصه های جنگلی کاهش یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تصرف عدوانی به اراضی خلع ید شده از جنگلهای کشور به ویژه در استان گلستان در سالهای اخیر کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علاالدین پسیان عصر سه شنبه در نشست شورای حفاظت منابع طبیعی گلستان افزود: با تشکیل شورای حفاظت، هماهنگی خوبی بین نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ...در راستای حفاظت و حمایت منابع طبیعی هستیم.

وی تهیه لایحه جامع قانون منابع طبیعی و آبخیز داری  را از مهمترین دستاودرهای منابع طبیعی در سال گذشته برشمرد.

پسیان بیان داشت: به روز شدن جرائم منابع طبیعی و ممنوعیت انتقال اراضی از جمله موارد مطرح شده در این لایحه است که صیانت از عرصه های ملی کمک می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت: این طرح در هیئت دولت مصوب شد و اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درحال مصوب است.

وی عنوان کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس، حفاظت و حمایت از عرصه های طبیعی شکل تازه ای به خود خواهد گرفت.

از مجموع عرصه های جنگلی کشور، 450 هزار هکتار در استان گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1048787

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