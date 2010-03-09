بزرگداشت داریوش مهرجویی در جشن تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر با حضور داریوش مهرجویی کارگردان، محمودکلاری مدیر فیلم‌برداری، امید روحانی منتقد و نویسنده سینمایی و مانی حقیقی کارگردان فیلم "مهرجویی؛ کارنامه چهل‌ سالگی"، روز پنج‌شنبه 20 اسفندماه‌ جاری بزرگداشت داریوش مهرجویی در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این مستند 104 دقیقه‌ای ساخته‌ مانی حقیقی، روز پنج‌شنبه ساعت 19 در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آ‌ید که در طول سه سال گذشته درباره‌ داریوش مهرجویی ساخته‌ است.

در فیلم "مهرجویی کارنامه چهل سالگی" مانی حقیقی با داریوش مهرجویی، عزت‌الله انتظامی، فخرالدین انوار، مجید اسلامی، گلی ترقی، خسرو شکیبایی، محمدرضا شریفی‌نیا، داریوش شایگان، فریار جواهریان، لیلا حاتمی، امین حیایی، امید روحانی، بهرام رادان، بیتا فرهی، گلشیفته فراهانی، هوشنگ گلمکانی، محمود کلاری، نیکی کریمی، علی مصفا، ژیلا مهرجویی، تورج منصوری، وحیده محمدی‌فر، فرشید مثقالی، مسعود فراستی و... به گفت‌وگو نشسته است.