به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین استادآقا ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه چنانچه بودجه 1500میلیارد تومانی فرهنگی کشور مورد تصویب نهایی مجلس قرار گیرد تحول بزرگی در عرصه فرهنگ رخ خواهد داد، گفت: سهم استان قم از این اعتبار، 70 میلیارد تومان است که حتی اگر نیمی از این بودجه هم به قم اختصاص یابد ما شاهد انفجار فرهنگی در قم در سال آینده خواهیم بود.



وی افزود: اهمیت این مساله وقتی مشخص می‌شود که ما بدانیم کل بودجه فرهنگی نهاد‌های استان در سالی که درپایان آن قرار داریم به زحمت به 15 میلیارد تومان می‌رسد.



کنگره ملا حبیب کاشانی در قم برگزار می‌شود



وی همچنین با مهم دانستن تجلیل از مفاخر فرهنگی و علمی کشور اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر استان مفاخر علمی آن استان را مورد تجلیل قرار داده و آثار آنان را احیا می‌کند که در همین راستا روز پنج شنبه این هفته مصادف با بیستم اسفند‌ماه، کنگره بزرگداشت ملا‌حبیب الله شریف کاشانی با سخنرانی آیت الله امامی کاشانی و آیت الله نمازی امام جمعه کاشان، در قم برگزار می‌شود.



استاد آقا افزود: تعداد 160 اثر از ملاحبیب الله شریف کاشانی برجای مانده است که تاکنون 20 اثر ایشان احیا شده است و در روز همایش نیز شش جلد از کتاب منتقد المنافع ایشان رونمایی می‌شود.



همایش کشوری بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی سال آینده برگزار می‌شود



وی از برگزاری کنگره‌های بزرگداشت مفاخر در سال‌های آینده خبر داد و گفت: چاپ آثار مرحوم حاج شیخ عباس قمی در دستور کار قرار دارد که پنج جلد آن تا پایان سال چاپ می‌شود ضمن آن که شهریورماه سال آینده نیز همایش ملی بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی در قم برگزار می گردد.



رشد دوبرابری فروش کتاب در قم



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش میزان فروش کتاب در جشنواره کتاب قم گفت: در جشنواره کتاب امسال مبلغ 500 میلیون تومان کتب به فروش رفت که نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می‌دهد.



برگزاری اولین جشنواره کتاب کودک در قم



وی همچنین با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره کتاب کودک در قم بیان داشت: این جشنواره روز چهارشنبه این هفته به صورت استانی در قم برگزار می‌شود.



وی با اشاره به این که که 150 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است اضافه کرد: در این جشنواره از شاعران، تصویرگران، ناشران و داستان نویسان برتر استان قم تجلیل به عمل می‌آید.