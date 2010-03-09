تحریمهای جدید بر ضد ایران همانند دور اول و دوم بی نتیجه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، رجب طیب اردوغان تاکید کرد اعمال تحریمهای بیشتری بر ضد ایران هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.



اردوغان که با خبرنگاران در ریاض پایتخت عربستان سخن می گفت، اظهار داشت : اعتقادی به نتیجه بخش بودن تحریمهای بیشتر ندارم، زیرا دور اول و دوم تحریمها هم هیچ نتیجه ای نداشت.



خاطر نشان می شود کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا تلاش می کنند تحریمهای جدیدی از طریق شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای آن تحمیل کنند، شورای امنیت پیشتر با فشارهای آمریکا و متحدانش پنج قطعنامه بر ضد ایران از جمله سه قطعنامه تحریم صادر کرد تا به زعم خود کشورمان را به چشم پوشی از فعالیتهای هسته ای صلح آمیز خود به ویژه غنی سازی اورانیوم وادار کند، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر تمام فشارها و تحرکات خصمانه غرب ایستادگی کرده است.