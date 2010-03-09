ستاد تسهیلات سفر در شهرستان گردشگر پذیر نور تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، عبدالله ملکی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان در فرمانداری افزود: مازندران به دلیل برخورداری از جنگلهای سرسبز، سواحل زیبا، مناطق بکرکوهستانی، جاذبه های توریستی وگردشگری وطبیعت دست نخورده همه ساله میزبان حدود 20 میلیون مسافر بر اساس آمارهاست.

وی با بیان اینکه برای میزبانی این تعداد گردشگرباید مقدمات پذیرش آنان فراهم شود، افزود: شهرستان نور نیز اقدام به راه اندازی ستاد تسهیلات سفرکرد و با تشکیل چندین جلسات وهماهنگی با دستگاه های اجرایی ضروریات و نیازمندی های لازم را در این راستا شناسایی کرد.

وی با اعلام اینکه مسئولیت اصلی ستاد تسهیلات سفر بر عهده سازمان گردشگری است، تاکید کرد: سازمان گردشگری نه تنها تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نداده بلکه به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کرده است.

فرماندارنور نامناسب بودن وضعیت رستورانهای بین شهری، نبود نمازخانه های بین راهی، عدم مسئولیت پذیری در طرح دریا و عدم اجرای مصوبات دوره های اول و دوم سفر هیئت دولت را از مهم ترین دلایل اظهاراتش دانست.

وی با اعلام اینکه زیرساخت های مناطق نمونه گردشگری مصوبه هیات دولت در شهرستان نور فراهم نیست، تصریح کرد: مازندران به عنوان استان گردشگری وتورستی همچنان از داشتن طرح جامع گردشگری محروم است.

ملکی اضافه کرد: شهرستان نور با داشتن مناطق بسیار زیبای گردشگری، آثار باستانی فراوان چون قلعه پولاد و 120 مکان متبرکه همچنان از داشتن دفتر نمایندگی گردشگری بی بهره است.

وی خواستار توجه جدی مسئولین امر به ویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به موضوع مهم گردشگری وحفظ ونگهداری میراث فرهنگی در این شهرستان شد.