چهره چهار تیم برتر مشخص شد / نماینده تایلند حریف احتمالی فولادماهان

به گزارش خبرنگار مهر، فولادماهان سپاهان ایران، ناگویا اوشنز ژاپن، السد قطر و پورت آتوریتی تایلند چهار تیم برتر مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا هستند که از روز پنجشنبه در چارچوب مرحله نیمه نهایی این رقابتها به مصاف هم خواهند رفت.
با توجه به عملکرد تیم فولادماهان اصفهان در دو دیدار گذشته می تواند پیش بینی کرد این تیم به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا می کند که در صورت تحقق این امر نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی این رقابتها برابر تیم دوم گروه B یعنی پورت آتوریتی تایلند صف آرایی خواهد کرد.
- نتایج دیدارهای آغازین روز پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
گروه B
* پروس کافه لبنان 6 - نیو ساوت ولز استرالیا 4
* پورت آتوریتی تایلند 9 - ووهان دیلونگ چین 5
جدول رده بندی:
1- السد قطر 9 امتیاز (4 بازی)
2- پورت آتوریتی تایلند 7 امتیاز - تفاضل گل 1+، 20 گل زده (4 بازی)
3- پروس کافه لبنان 7 امتیاز - تفاضل گل 1+، 19 گل زده (4 بازی)
4- ووهان دیلونگ چین 6 امتیاز (4 بازی)
5- نیوساوت ولز استرالیا بدون امتیاز (4 بازی)
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