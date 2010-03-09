یک هزار و 600 پیوند کلیه موفق در کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قاسمی رئیس هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی با اعلام این خبر در آستانه روز جهانی تمامی اظهار داشت: ایران در ردیف 10 کشور نخست دنیا در زمینه پیوند کلیه است به همین خاطر نیز در مدت چند سال اخیر با تلاش‌های چشمگیر متخصصان و پزشکان و جراحان ایرانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و سایر دستگاه‌ها و متولیان مربوطه تقریبا اعزام بیماران دیالزی نیازمند پیوند کلیه به خارج از کشور به صفر رسیده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر بیمارستانها و مراکز درمانی چند استان کشور با حضور جراحان و پزشکان عالی رتبه و با بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین تجهیزات و امکانات در شرایط بسیار مناسب و مطلوب عمل جراحی بسیار حساس پیوند کلیه را با موفقیت انجام می‌دهند.

قاسمی با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از بیماران دیالیزی کشورهای منطقه از خدمات فوق تخصصی مراکز درمانی ایران بهره می‌برند، تأکید کرد: طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اهدای کلیه ایرانیان به بیماران خارجی ممنوع است به همین خاطر تمام بیماران خارجی نیازمند پیوند کلیه یکی از هموطنان کشور خود را به ایران می‌آورند و پزشکان ایرانی هم جراحی پیوند کلیه را انجام می‌دهند.

مراسم ویژه روز جهانی کلیه صبح پنج‌شنبه 12 اسفند با حضور مسئولان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

