مردم عراق در مبارزه با استكبار موفق خواهند شد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا وي در اين ديدار اخبار رسيده از عراق را بسيار دردناك دانست و گفت : اخباري كه از عراق و نجف و جنايات اسرائيل در فلسطين به ما مي رسد، بسيار دردآور است ولي در مرحله كنوني صلاح نيست كه اقدام عملي صورت دهيم وگرنه با پايي پياده مي رفتيم و خود را سپر مي كرديم تا به ديوار صحن حضرت علي (ع) آسيبي نرسد و اين يك افتخار بزرگ است.

آيت الله نوري همداني در ادامه با بيان اينكه بالاترين كمال ها براي انسان در سه موضوع شناخت كامل دين، صبر و تحمل و برنامه ريزي در زندگي است، تصريح كردند: اسلام ديني است كه بايد آن را شناخت و از نظر ابعاد مختلف آن مانند اجتماعي، اخلاقي و سياسي به آن عمل كرد زيرا دشمنان اسلام سعي مي كنند تا چهره واقعي اسلامي پنهان بماند و پيدايش پلوراليسم، ليبراليسم و ساير افكار و التقاطي نقشه دشمن است تامردم به شكل درست دين اسلام را نشاسند چهره دين غير از اسلام طالباني، اسلام متحجر و امريكايي است.

وي جدا كردن دين از سياست، تحريك احساسات بانوان عليه اسلام، ايجاد تهمتهاي فراوان، و كم رنگ كردن فرهنگ جهاد و شهادت را از مهمترين توطئه هاي دشمنان ارزيابي كرد و افزود: دشمن به دنبال اين است كه فرهنگ جهاد و شهادت طلبي را از دين جدا كند و دين كه فرهنگ جهاد و شهامت نداشته باشد قدرت و اراده ندارد اگر ايران و اسلام امروز داراي عظمت است به خاطر همين فرهنگ است. اگر در ايران قدرت جهاد و شهادت و بسيج و سپاه نبود، آمريكا قبل از افغانستان و عراق به ايران حمله مي كرد . در حال حاضر هم كه آمريكا و اسرائيل چنگ و دندان نشان مي دهند همه اش بي اثر و تبليغاتي است زيرا مي دانند در ايران ميليون ها عاشق شهادت وجود دارد.

آيت الله نوري همداني افراد مانوس با قرآن را داراي توفيق الهي معرفي كرد و با اشاره به حديثي يادآور شد: كسي كه توفيق حفظ و قرائت قرآن را از طرف خدا دارد بايد بداند هيچ نعمتي بالاتر از آن نيست.