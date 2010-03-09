تربیت بدنی قم تخلفات آستانه مقدسه در ورزشگاه شهید حیدریان را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اداره کل تربیت بدنی استان قم در راستای روشن شدن افکار عمومی و به ویژه جامعه ورزش در پی اتفاقات اخیر مربوط به مجموعه ورزشی شهید حیدریان و ادعاهای اعلام شده در این زمینه از سوی آستانه مقدسه، مستندات خود در خصوص دلایل پلمپ پنج سالن این مجموعه را اعلام کرد.



در این گزارش آمده است؛ پلمپ اماکن ورزشی مجموعه شهید حیدریان شامل استخر کوثر، سالن فرهمند موحد، سالن شهید رواقی، سالن 2 هزار نفری و سالن شهید رضائیان، در راستای اعمال قوانین نظارتی ورزش کشور از جمله قانون تاسیس باشگاه ورزشی و ایجاد ورزشگاه صورت گرفته است.



در این اعلامیه آمده است؛ در واقع این امر در حمایت و دفاع مسلم از حقوق ورزشکاران و خانواده ورزش و در راستای احقاق حقوق ورزشی و موازین فنی و مقررات سازمان تربیت بدنی صورت گرفته است، زیرا انجام هرگونه فعالیت ورزشی در اماکن و باشگاه‌های ورزشی که فاقد مجوز فعالیت و پروانه باشگاه ورزشی باشند، مشمول حمایت‌های قانونی مادی و معنوی که سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه‌های مسئول که از حقوق مسلم خانواده ورزشی است،‌ نخواهد بود.



این اعلامیه می افزاید از سوی دیگر با توجه به اینکه حوادث و اتفاقات ناگوار ورزشی در تمرینات و مسابقات، جزو جدایی ناپذیر ورزش است و طبق مقررات موجود، انجام فعالیتهای ورزشی در اماکن فاقد پروانه علاوه بر اینکه یک تخلف کاملا مشهود به حساب می‌آید، منجر به محروم شدن ورزشکاران و جامعه ورزش از حقوق مسلم خود از حمایتهایی بوده که قانونگذار در حمایت از آنها تعیین کرده است.



بنا بر این گزارش؛ اداره کل تربیت بدنی استان قم از نخستین روزهایی که مجموعه ورزشی شهید حیدریان طبق حکم قضایی در تاریخ 18 مرداد ماه جاری تخلیه شد، به تمامی مسئولان و متولیان امر، این مهم را ابلاغ کرد و اداره کل تعزیرات حکومتی نیز در سه مرحله این اخطار را به مسئولان مربوط و بهره‌برداری‌کنندگان از مجموعه ورزشی شهید حیدریان گوشزد کرد که نتیجه‌ای به دنبال نداشت.



در این اعلامیه آمده است؛ همچنین به استناد قانون تاسیس باشگاه ورزشی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، ادارات کل تربیت بدنی در استانهای کشور، موظف به نظارت بر انجام امور ورزشی و صدور مجوز تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه‌ها را عهده‌دار است.



بر طبق این گزارش؛ بنابراین از آنجایی که آستانه مقدسه بدون هیچگونه مجوزی اقدام به بهره‌برداری و انجام خدمات ورزشی کرده است و این امر همان طور که یادآوری شد منجر به محرومیت خانواده ورزش از حمایت‌های قانونی مربوط شد، تربیت بدنی بر خود فرض دانست تا زمان رفع موانع صدور پروانه ورزشی، از انجام فعالیت‌های ورزشی توسط آستانه مقدسه جلوگیری کند.



در این اعلامیه آمده است؛ در عین حال به اطلاع می‌رساند آستانه مقدسه قبلا درخواست صدور پروانه ورزشی را ارائه کرده بود، اما اخذ پروانه طبق بند پنج ماده سه آیین نامه اجرایی قانون تاسیس باشگاه ورزشی، مستلزم ارائه مدرک و مستنداتی به متولی مربوطه یعنی اداره کل تربیت بدنی استان است. از جمله ارائه اسناد مالکیت ملک مذکور و اعیانی مکان که با توجه به اعلام موضوع به نامبردگان، تاکنون مدارکی به این اداره کل واصل نشده است، بنابراین صدور پروانه باشگاه به نام آستانه مقدسه در حال حاضر موضوعیت نداشته و انجام این امر از سوی این اداره کل امکانپذیر نیست.



بر اساس این گزارش، در دیدار وزیر اقتصاد و دارایی در سفر به استان قم در تاریخ 9 مهرماه جاری نیز پیشنهادهای آستان مقدس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با نظر معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی موضوع حل و فصل شود که در همین راستا وزیر، اعتباری 5 میلیارد تومان از واگذاری سهام شرکت سنگ آهن مرکزی را تأمین کرده بود که این پیشنهاد مورد موافقت مسئولان آستانه مقدسه قرار نگرفت، بنابراین ادعا که وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی مقرر کرد که اداره مجموعه ورزشی شهید حیدریان به آستانه مقدسه واگذار شود و پروانه بهره‌برداری به نام آستانه مقدسه صادر شود، به هیچ وجه صحت نداشته و نسبت دادن این موضوع به افراد نامبرده خلاف اخلاق و انصاف و قابل پیگیری قضایی است.



در ادامه آمده است؛ در طول چند ماه گذشته که آستانه مقدسه امور مجموعه ورزشی شهید حیدریان را به صورت غیرمجاز در اختیار داشته است، حوادث و اتفاقات ناگواری روی داد که به چند نمونه از آن فقط اشاره می‌شود؛ فوت مرحوم غلامعلی ابراهیمیان در پیست دو ومیدانی مجموعه شهید حیدریان، شکستگی استخوان گردن حمید بهمن‌پور ورزشکار رشته فوتبال در سالن وزنه‌برداری شهید رواقی حین اجرای حرکات نمایشی به منظور تصویربرداری تبلیغاتی آستانه برای مجموعه ورزشی شهید حیدریان که متاسفانه این جوان با این عارضه، مادام العمر دچار محدودیت حرکتی در ناحیه گردن شده است. اقدام به گران فروشی در سالن دو هزار نفری مجموعه شهید حیدریان، افزایش اجاره سانس از 18 هزار تومان به میزان 29 هزار تومان، افزایش اجاره یک روزه از 200 هزار تومان به هیئت کشتی به میزان 500 هزار تومان.



همچنین تغییر کاربری سالن ورزشی بدمینتون به دو رشته ورزشی به صورت همزمان بدمینتون و رشته‌های رزمی که این امر مغایر با مقررات و حقوق ورزشی و امور فنی و موازین ورزشی است و تغییر کاربری سالن ورزشی شهید رواقی به سالن بدنسازی و پرورش اندام.

در پایان این اعلامیه تاکید شده است؛ با این حال اداره کل تربیت بدنی با وجود میل باطنی خود تا تعیین تکلیف موضوع، مجبور به اعمال قانون به لحاظ جلوگیری از اتفاقات ناگوار و حوادث ورزشی است.