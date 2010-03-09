به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی‎ ‎در این ملاقات تاکید کرد:‎ ‎انتظار جمهوری اسلامی ایران ‏ازآلمان به عنوان کشوری که روابط گسترده‌ای با جمهوری‎ ‎اسلامی ایران دارد این است که به حمایت از ‏رئیس گروهک تروریستی پژاک پایان دهد و وی‎ ‎را که قاتل بیش از سیصد نفر از هموطنان کردمان در حملات ‏تروریستی است، به دست عدالت‏‎ ‎بسپارد‎.

‎رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای‎ ‎اسلامی در پاسخ به استدلال سفیر آلمان ‏مبنی بر تابعیت آلمانی احمدی گفت: ماهیت‎ ‎تروریستی افراد با تغییر تابعیت، تغییر نمی‌کند و آلمان اگر در ‏مبارزه با تروریسم‎ ‎جدی است، رئیس پژاک را در یک دادگاه آلمانی به صورت علنی محاکمه کند‎.

بروجردی مراتب تاسف جمهوری اسلامی ایران را از‎ ‎آزادی رئیس گروهک پژاک بعد از دستگیری اخیر وی ‏توسط پلیس آلمان اعلام کرد‎.

در ادامه این ملاقات، سفیر آلمان اظهار داشت: خبر‎ ‎آزادی رئیس گروهک پژاک را هنوز از کشورم به طور ‏رسمی دریافت نکرده ام ولی انتظارات‏‎ ‎جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان را به اطلاع مقامات کشورم ‏خواهم رساند و آن را‎ ‎پیگیری خواهم کرد‎.

سفیر آلمان در پایان برعلاقمندی کشورش به ادامه‎ ‎روابط خوب و دوستانه با جمهوری اسلامی ایران تاکید ‏نمود‎.