به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی در این ملاقات تاکید کرد: انتظار جمهوری اسلامی ایران ازآلمان به عنوان کشوری که روابط گستردهای با جمهوری اسلامی ایران دارد این است که به حمایت از رئیس گروهک تروریستی پژاک پایان دهد و وی را که قاتل بیش از سیصد نفر از هموطنان کردمان در حملات تروریستی است، به دست عدالت بسپارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استدلال سفیر آلمان مبنی بر تابعیت آلمانی احمدی گفت: ماهیت تروریستی افراد با تغییر تابعیت، تغییر نمیکند و آلمان اگر در مبارزه با تروریسم جدی است، رئیس پژاک را در یک دادگاه آلمانی به صورت علنی محاکمه کند.
بروجردی مراتب تاسف جمهوری اسلامی ایران را از آزادی رئیس گروهک پژاک بعد از دستگیری اخیر وی توسط پلیس آلمان اعلام کرد.
در ادامه این ملاقات، سفیر آلمان اظهار داشت: خبر آزادی رئیس گروهک پژاک را هنوز از کشورم به طور رسمی دریافت نکرده ام ولی انتظارات جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان را به اطلاع مقامات کشورم خواهم رساند و آن را پیگیری خواهم کرد.
سفیر آلمان در پایان برعلاقمندی کشورش به ادامه روابط خوب و دوستانه با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود.
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