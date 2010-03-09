350 پایگاه در جشن نیکوکاری کمکهای مردم کرمانشاه را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر قنبری بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال در روز پنج شنبه بیستم اسفند ماه برگزار می شود، اظهار داشت: از تعداد 350 پایگاه در نظر گرفته شده برای جمع آوری کمک های مردمی، بیش از 85 پایگاه در شهر کرمانشاه و 265 پایگاه در سایر نقاط شهری و روستایی استان مستقر می شود.

وی از استقرار بیش از 600 نفر امدادگر و نیروهای مردمی در پایگاه های جشن نیکوکاری خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این اقدامات قرار است پایگاه هایی نیز در مدارس سطح استان توسط آموزش و پرورش و همچنین جمع آوری کمک در سطح روستاها توسط نیروی مقاومت بسیج (عشایری) انجام خواهد پذیرفت و آماده گی دریافت هدایا و کمک های مردمی را دارند.

قنبری در ادامه با بیان این که این جشن با رویکردهای دینی، ملی، اجتماعی و ایجاد همبستگی و هم گرایی بین مردم بر پا می شود،گفت: فرهنگ احسان و نیکوکاری یکی از بخش های عمده تامین منابع خدمت رسانی در کمیته امداد است و مردم نیز بر اساس این فرهنگ، مجموعه صدقات واجب و مستحب خود را با احساس مسوولیت تقدیم نیازمندان می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هم اکنون 150هزار نفر تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی در استان قراردارند.