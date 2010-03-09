یک تن مواد مخدر در فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این کشفیات گفت: ماموران در یک عملیات موفق به شناسایی باندی شدند که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استانهای فارس و هرمزگان فعالیت داشتند که پس از انجام کارهای مطالعاتی موفق به کشف 430 کیلوگرم تریاک از این باند شدند.

وی با اشاره به کشف باندی دیگر نیز بیان کرد: ماموران همچنین در عملیاتی دیگر بانید را شناسایی کردند که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس فعالیت داشته و اعضای آن نیز قصد انتقال یک مجموعه مواد مخدر از هرمزگان به فارس را دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: در این خصوص نیز کارهای اطلاعاتی لازم صورت گرفت و در پی آن ماموران موفق شدند بیش از 60 کیلو تریاک را که از یک کامیون در اطراف شیراز کشف و راننده را دستگیر کنند.

سردار مویدی متذکر شد: علاوه بر ماموران توانستند در عملیاتهای مختلف مقادیر دیگری مواد مخدر را کشف کنند.