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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۹

یک تن مواد مخدر در فارس کشف شد

یک تن مواد مخدر در فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان فارس از کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر در این استان در 48 ساعت گذشته طی عملیاتهای جداگانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این کشفیات گفت: ماموران در یک عملیات موفق به شناسایی باندی شدند که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استانهای فارس و هرمزگان فعالیت داشتند که پس از انجام کارهای مطالعاتی موفق به کشف 430 کیلوگرم تریاک از این باند شدند.

وی با اشاره به کشف باندی دیگر نیز بیان کرد: ماموران همچنین در عملیاتی دیگر بانید را شناسایی کردند که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس فعالیت داشته و اعضای آن نیز قصد انتقال یک مجموعه مواد مخدر از هرمزگان به فارس را دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: در این خصوص نیز کارهای اطلاعاتی لازم صورت گرفت و در پی آن ماموران موفق شدند بیش از 60 کیلو تریاک را که از یک کامیون در اطراف شیراز کشف و راننده را دستگیر کنند.

سردار مویدی متذکر شد: علاوه بر ماموران توانستند در عملیاتهای مختلف مقادیر دیگری مواد مخدر را کشف کنند.

کد مطلب 1048804

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