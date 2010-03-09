ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور از مرز 15 هزار مگاوات می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، غلامعلی کرمی نیا ظهر سه شنبه در هفدهمین نشست کمیته فنی نیروگاه های برق آبی کشور در اهواز، اظهار داشت: در حال حاضر حدود هفت هزار مگاوات نیروگاه برق آبی در کشور در دست ساخت و به میزان هفت هزار و 800 مگاوات دیگر نیز در دست بهره برداری است که تا پایان برنامه پنجم بیش از 15 هزار مگاوات ظرفیت در زمینه نیروگاه های برق آبی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه این افزایش اهمیت بسیاری در پایداری شبکه خواهد داشت، افزود:‌ حدود دو هزار و 700 میلیارد ریال در طول برنامه پنج ساله علاوه بر هزینه های جاری و بهره برداری برای نیروگاه های برق آبی کشور تخصیص یافته است.

کرمی نیا اعتبار مورد نیاز برای ساخت، توسعه و تعمیرات نیروگاه های برق آبی را ناکافی دانست و گفت: به دلیل قدمت و سابقه بیش از نیمی از نیروگاه های برق آبی اعتبارات تخصیصی پاسخگوی نیازها نیست.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری و بهینه سازی نیروگاه های برق آبی کشور ادامه داد: زمینه رشد و ارتقا در توسعه و ساخت نیروگاه های برق آبی در کشور به طور کامل فراهم است اما عمده این کار به حجم و زمان تخصیص اعتبارات بر می گردد.

کرمی نیا افزود: در بهره برداری نیروگاه های برق آبی به دلیل برخورداری از تجربه ای در حدود نیم قرن، مشکلی وجود ندارد و در فاز بهره برداری به ویژه در زمینه تعمیرات ادواری، این کار با جامعیت تمام انجام می شود.

وی همچنین گفت: ایران به بیش از 10 کشور جهان در زمینه انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری و توسعه واحدهای نیروگاه های برق آبی خدمات ارائه می کند که تاجیکستان، ارمنستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان و چند کشور آفریقایی از جمله این کشورهاست.

کرمی نیا خاطرنشان کرد: در زمینه انتقال دانش فنی، چندی پیش یک هیئت از تاجیکستان به ایران سفر کرده و ضمن بازدید از تاسیسات سد و نیروگاهی کشور به مدت 72 ساعت آموزش دیدند.

این مسئول اضافه کرد: در زمینه استفاده از تجربیات دانشگاهی و تلفیق آنها با تجارب حوزه بهره برداری به جد کار شده و این می تواند در پایداری شبکه نقش موثری ایفا کند.

کرمی نیا خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی با موسسات و انستیتوهای تحقیقاتی خارج کشور در استفاده از دانش فنی در این بخش به منظور رفع مشکلات، آنالیز و تحلیل رفتار ماشین آلات برقرار شده که در آینده نتایج خوبی را برای اطمینان از وضعیت کارکرد واحدهای برق آبی خواهیم داشت.



این مسئول تاکید کرد: در زمینه پیوند دانشگاه و عرصه صنعت برق آبی به صورت جدی کار می شود و به طور عمده با دانشگاه های صنعتی موجود تفاهم نامه هایی برقرار و توافقاتی نیز با موسسات وابسته به وزارت نیرو در چهار سال اخیر امضا شده و زمینه آموزش ها را ساماندهی و تدوین کردیم که موجب ارتقای دانش بهره برداری و پرسنل فعال در این زمینه می شود.



هفدهمین نشست کمیته فنی نیروگاه های برق آبی کشور به مدت دو روز از روز سه شنبه با حضور کارشناسان وزارت نیرو و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه های کشور در اهواز برگزار شده است.