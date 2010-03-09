55 زندانی از ندامتگاه قزلحصار کرج آزاد شدند

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این عده از مجموع 60 پرونده مشمول بررسی که با هدف کاهش جمعیت مددجویان در این ندامتگاه صورت گرفت، آزاد شدند.

وی افزود: به منظور بررسی، پیگیری و رفع مشکلات قضایی و پاسخ به متقاضیان مرخصی متهمان و محکومان مجتمع قضایی قدوسی رئیس شعبه 1028 به همراه تعدادی از کارشناسان قضایی آن مرکز در ندامتگاه قزلحصار حضور یافتند.

این مسئول، کاهش جمعیت کیفری زندانها را یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با برخی از مشکلات موجود در زندانها دانست و خاطرنشان کرد: از جمله راهکارهای اجرایی و ضروری برای کاهش جمعیت کیفری اعطای آزادی مشروط، عفوهای موردی، اعطای مرخصیهای ماهیانه، هفتگی، پایان حبس، اخذ رضایت شاکی و فراهم کردن زمینه‌ های آزادی مددجویان با حضور مسئولان قضایی در ندامتگاه ‌هاست.

حسینی عنوان کرد: حبس ‌زدایی یکی از اصولی ‌ترین سیاستهای دستگاه قضایی و مهمترین راهکار مقابله با بحران تورم جمعیت کیفری در زندانهاست.