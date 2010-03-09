140 کانون فرهنگی هنری مساجد در گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی عصر سه شنبه در حاشیه تجلیل از فعالان کانونهای مساجد استان در گرگان افزود: توسعه کمی و کیفی کانون ها و کتابخانه ها، حمایت از تاسیس و تجهیز کانونهای تخصصی از جمله برنامه هاست.

وی در زمینه تشکیل کانونها گفت: درخواست کانونها از طرف هیئت امنا و امام جماعت مساجد صورت می گیرد و با توجه به قابلیت های آن کانون تاسیس می شود.

بیکی کانونهای درجه یک را کانونهایی که توسط هیئت امنا کمک زیادی می شوند دانست و افزود: این کانونها در تمامی برنامه های کانونها حضور چشمگیر و فعال داشته و عنوان درجه یک را به خود اختصاص می دهند.

وی با اشاره به وجود 55 کتابخانه در کانونهای مساجد استان، عمده وجه تمایز بین کتابخانه کانونهای مساجد و کتابخانه های عمومی را خدمت رسانی به مردم خواند و گفت: این کتابخانه ها با کتاب های به روز شده به صورت مردمی و خودجوش از طرف جوانان اداره می شوند.

بیکی درباره برنامه های سال آینده دبیرخانه کانونهای مساجد استان نیز گفت: برنامه های دبیرخانه کانونهای مساجد بر اساس تفاهمنامه ای با ستادعالی کانون های مساجد کشور به تناسب استانها و تعریف بومی سازی برگزار می شود.