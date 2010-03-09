نخستین جشنواره تئاتر سال کرمان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد سعیدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نخستین جشنواره تئاتر سال کرمان از امروز با نمایش تئاتر در تالار عماد کرمان آغاز شد و این جشنواره تا 21 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی دلیل تاخیر در برگزاری این جشنواره در کرمان را درخواست گروههای تئاتر ذکر کرد و گفت: پیش از این قرار بود این جشنواره در تاریخ 11 اسفند برگزار شود.

سعیدی گفت: 37 اثر هنری برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کردند که در نهایت در این جشنواره 18 اثر شرکت خواهند کرد.

وی افزود: 10 اثر صحنه ای، سه کار خیابانی و پنج اثر نمایش نامه خوانی از هنرمندان استان کرمان در این جشنواره شرکت دارند.

