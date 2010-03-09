78 هزار هکتار از جنگلهای گیلان احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رحمت الله رحمانی عصر سه شنبه در همایش آموزش و پژوهش در منابع طبیعی افزود: ایران به لحاظ مناطق جنگلی و گسترش جنگل در بین 142 کشور جهان مقام 132 را دارد.

وی همچنین منابع طبیعی را بستر تولید کشاورزی، منابع غذایی و احیای حیات جهانی عنوان کرد و اظهارداشت: غفلت از منابع طبیعی و وقوع اشتباه در حفاظت از این منابع طبیعی سبب تضعیف و از بین رفتن محصول هزاران سال است.

سرپرست منابع طبیعی گیلان بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: کاشت درخت و حفاظت از منابع موجود، امری بسیار ارزشمند است و باید در حفظ و حراست از منابع طبیعی توجهی ویژه شود..

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی در حقیقت به معنای افزایش آب و حاصلخیزی خاک است و همه باید در این راستا فعال باشند.

رحمانی بیان کرد: با حفاظت از جنگلها، مراتع، پوشش گیاهی و اجرای طرحهای منابع طبیعی نظیر جنگلکاری، مرتعداری‌ و آبخیزداری نقش موثری در افزایش منابع آبی، رشد و توسعه کشاورزی و توسعه پایدار اقتصاد کشور خواهیم داشت.

وی ادامه به مساله آموزش و پژوهش در منابع طبیعی اشاره کرد و یاد آورشد: در استان گیلان 10 مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه جنگل، کشاورزی و منابع طبیعی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام می دهند.