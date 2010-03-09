650 واحد شالیکوبی در کشور نوسازی و بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا پوربصیر ظهر سه شنبه در هم اندیشی بررسی مشکلات شالیکوبیها و کارخانه های فرآوری برنج کشور در معاونت آب و خاک مستقر در کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه برنامه پنجم توسعه هستیم، طرح اصلاح ساختار شالیکوبی را مورد بازنگری قرار داده و معتقد هستیم در صورتی که در برنامه پنجم قرار گیرد و ردیف اعتباری مشخصی برای آن تخصیص یابد، می توان گام مهمی را در جهت کاهش ضایعات و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از انرژی در این صنعت برداشت.

وی با اشاره به رویکرد جدید در برنامه بازسازی، نوسازی و بهسازی واحدهای شالیکوبی کشور طی پنج سال آینده افزود: اصلاح و نوسازی کامل خط تولید 300 واحد شالیکوبی با ظرفیت بیش از دو هزار تن برنج سفید در کشور با تسهیلات 360 میلیارد ریال، بهسازی خط تبدیل برنج در نقاط بحرانی برای 350 واحد شالیکوبی با ظرفیت کمتر از دو هزار تن برنج سفید با تسهیلات 210 میلیارد ریال و احداث و راه اندازی 15 واحد شالیکوبی مدرن با ظرفیت پنج هزار تا 10 هزار تن برنج سفید با تسهیلات 225 میلیارد ریال یه محور اساسی و اصلی در این طرح است.

احداث 15 واحد تولیدی با اعتبار 225 میلیارد ریال و ظرفیت تولید 150 هزار تن برنج

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع طی اجرای برنامه پنجم توسعه 650 واحد تولیدی با تسهیلات 570 میلیارد ریال مورد بازسازی و نوسازی قرار خواهد گرفت همچنین 15 واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت 150 هزار تن برنج سفید و سرمایه گذاری 225 میلیارد ریالی احداث خواهد شد که این مجموعه حدود 1.6 میلیون تن شلتوک کشور را ساماندهی خواهد کرد.

پوربصیر بیان داشت: تخصیص ردیف اعتباری مشخص برای تامین مالی طرح، اعطای وامهای کم بهره و با زمان بازپرداخت طولانی مدت، تامین وثیقه مورد نیاز طرح از طریق پذیرش اسناد مالکیت کارگاه شالیکوبی و تامین سرمایه در گردش برای کارگاه های بازسازی شده از الزامات اجرای این طرح است.

کاهش پنج درصدی ضایعات برنج شکسته در ایران

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد: کاهش پنج درصدی ضایعات برنج شکسته که می تواند از ضایع شدن حدود 55 هزار تن برنج سفید جلوگیری کند، تلاش در جهت خودکفایی و بازگشت ارزش افزوده به بخش کشاورزی و کاهش مصرف سوخت در شالیکوبیها از دستاوردهای اجرای طرح است.

وی ادامه داد: عدم وجود ردیف اعتباری مشخص برای طرح، نبود تحقیقات بررسی و مقایسه ای سیستمهای تبدیل، ورود آزاد و بدون کنترل ماشین آلات خارجی به ویژه چینی، خطر بسته شدن واحدهای کوچک، نظام بهره برداری حاکم بر واحدهای شالیکوب، فقدان تولید تجارب به علت فعالیت و کار فردی، فقدان آشنایی بر انتخاب فناوری مدرن توسط متقاضیان و ضعف خدمات پس از فروش بعضی از شرکتها و نمایندگیها از جمله نقاط ضعف اجرای این طرح است که امید می رود هرچه سریعتر برطرف شود.

فرهنگ نادرست خرید، نگهداری و پخت برنج تهدید برای بخش کشاورزی است

این مسئول یادآور شد: تبدیل زمینهای شالیزاری به باغ مرکبات کیوی و ویلا، سطح زیرکشت کمتر از یک هکتار، فرهنگ نادرست خرید و نگهداری و پخت برنج در مصرف کنندگان، تردید تعدادی از متقاضیان برای اصلاح و نوسازی و فقدان ارتباط مستمر بخش اجرایی با دانشگاه و شالیکوبیها از جمله تهدیدهای پیش روست.

پوربصیر متذکر شد: در تدوین اصل برنامه باید با در نظر گرفتن تهدیدها، انحراف نداشته باشیم.

صدور جواز برای تاسیس واحدهای مدرن شالیکوبی در آینده

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های اجرایی بخش آموزش گفت: اجرای برنامه های آموزشی در شش استان تولیدکننده برنج با اعتباری بالغ بر 420 میلیون ریال و اجرای برنامه های آموزشی برای صنعتگران و سازندگان معتبر با اعتباری 240 میلیون تومان از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: صدور جواز تاسیس واحدهای مدرن، افزایش ظرفیت تولید تا 10 هزار تن با وجود 15 کارخانه با اعتباری بالغ بر 225 میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات اجرایی در آینده است.

معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در کیلومتر هفت جاده ماهدشت - مردآباد کرج واقع است.