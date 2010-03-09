100 میلیون تومان به ستاد نانوی دانشگاه شهید چمران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نخستین جلسه ستاد فناوری نانوی دانشگاه شهید چمران اهواز ظهر سه شنبه با حضور رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی مرتبط با فعالیت‌های نانو تشکیل شد.

رئیس دانشگاه در این جلسه با اشاره به تشکیل ستاد فناوری نانو، اظهار داشت: بسیاری از پتانسیل‌های اساتید در زمینه این فناوری جدید هنوز بالفعل نشده و زمینه کار زیاد برای آنها فراهم است.

مرتضی زرگرشوشتری خواستار انجام کارهای گروهی و تیمی و پژوهش‌های عمیق‌تر و کاربردی در زمینه فناوری نانو شد و گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی جنوب وجنوب غرب کشور حرف‌های بسیار زیادی در زمینه فناوری نانو برای گفتن دارد.

وی با اشاره به حمایت‌های مستقیم ستاد نانو وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری، افزود: با برخورداری از این حمایت‌ها آنچه در مورد رشد فناوری نانو در برنامه پنجم توسعه مد نظر بود، در انتهای برنامه چهارم محقق شد و به آن دست یافتیم.

زرگرشوشتری با تایید برخی کاستی‌ها در زمینه ابزار و امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برای تحقیقات درزمینه نانو، خاطرنشان کرد: البته برخی امکانات مورد نیاز در دانشکده‌ها فراهم است و اساتید برای کار در این زمینه نباید منتظر ابزار بمانند بلکه می‌توان با پرداخت هزینه از امکانات دیگر دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها در این زمینه استفاده کرد.

همچنین معاون پژوهشی دانشگاه از اختصاص 100 میلیون تومان بودجه از سوی ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری به ستاد فناوری نانو دانشگاه در بدو تشکیل این ستاد خبر داد و گفت: در صورت شکل گیری کامل این ستاد و راه‌اندازی پژوهشکده نانو قطعا حمایت‌های مالی بیشتری از آن صورت می‌گیرد.

حمید رضا غفوری مراکز پژوهشی را به دو گروه عرضه محور و تقاضا محور تقسیم بندی کرد و گفت: در مراکز پژوهشی تقاضا محور، ارگان یا ارگان‌هایی متقاضی خرید محصول علمی و مورد کاربرد قرار دادن آن و حمایت از ساخت آن محصول خواهند بود و ستاد فناوری نانو دانشگاه باید به این سمت حرکت نماید.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم فعالیت‌های این مرکز را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که نتایج آن کاربردی باشد، دانشگاه می‌تواند مجوز فعالیت آن و سپس تبدیل آن به یک مرکز پژوهشی و تحقیقاتی در قالب پژوهشکده را صادر کند.

غفوری بر تشکیل کمیته خرید تجهیزات با مشارکت اعضای ستاد فناوری نانو دانشگاه تاکید کرد و افزود: همه دانشکده‌ها حداقل وسایل مورد نیاز خود را اعلام کنند تا در این کمیته بررسی و برای تهیه آن متناسب با بودجه و نیازها، تصمیم گیری شود.

دبیر ستاد فناوری نانو دانشگاه شهید چمران اهواز نیز هدف از تشکیل این جلسه را معرفی اهداف و برنامه‌های ستاد و دریافت دیدگاه‌ها و نظرات اعضای هیئت علمی مرتبط با این فناوری در راستای تشکیل پژوهشکده نانو عنوان کرد.

علی اشرفی با اشاره به اینکه هم اکنون ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری مستقیما از پژوهشگران حمایت می‌کند، افزود: برای آن دسته از اعضای هیئت علمی و دانشجویانی که در این زمینه فعالیت کنند امتیازات پژوهشی خاصی پیشنهاد شده است.

در ادامه این جلسه، اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه فعالیت هر چه بهتر ستاد فناوری نانو دانشگاه پرداختند.