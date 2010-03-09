110 هتل یک تا پنج ستاره در مشهد فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جعفر عطار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل هتل پردیسان افزود: با افتتاح چند هتل در روزهای اخیر آمادگی هتلداران مشهد برای پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی کامل شد.

رئیس جامعه هتلداران ایران اظهار داشت: ظرفیت هتل ها در مشهد به 40 هزار تخت برای ایام نوروز افزایش یافت.

عطار افزود: کلیه هتلها به لحاظ ارائه خدمات، پذیرایی و تامین نیاز مسافران به صورت 100 درصد فعال هستند و از این منظر نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمت از سوی هتلداران نیز از سوی جامعه و اتحادیه با قوت انجام می شود.

وی تصریح کرد: در این بین برخی هتلداران نیز به منظور ایجاد رضایتمندی در مسافران بین 10 تا 20درصد تخفیف در اقامت را در نظر گرفته اند.

رئیس جامعه هتلداران ایران خاطرنشان کرد: نرخ اقامت در هتل ها بر اساس نرخ ابلاغ شده سال 88 از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور لحاظ می شود.

عطار با بیان اینکه این تخفیف به صورت اختیاری است، افزود: این امر بر اساس میزان ظرفیت اشغال هتل و صرفا از سوی مدیر هتل لحاظ می شود.

