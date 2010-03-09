سیاست زدگی عامل افزایش مفاسد اخلاقی است / لزوم آرامش سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار کارشناسان برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی – پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی‌، با اشاره به فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: کارهای خوبی در سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده که شایان تقدیر است اما آنچه باید انجام بشود در مقابل آنچه انجام می‌شود بسیار کم است چه در سازمان تبلیغات و چه در دیگر حوزه‌های مراکز اسلامی.



وی با اشاره به مفاسد اخلاقی موجود جامعه گفت: در حال حاضر متأسفانه مشکلات و مفاسد اخلاقی روزافزون شده، اعتیاد، طلاق، رشوه خواری و بدحجابی و ... گسترش پیدا کرده است.



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به دلایل افزایش مفاسد اخلاقی در جامعه افزود: علت افزایش مفاسد و مشکلات اخلاقی در جامعه سه عامل مهم است.



وی «سیاست زدگی» را یکی از دلایل افزایش مفاسد اخلاقی در جامعه برشمرد و افزود: امروزه مسائل سیاسی روز، فکرها و مغزها را به خود مشغول کرده و مسائل اخلاقی به فراموشی سپرده شده است.



استاد برجسته حوزه افزود: امیدواریم در اوضاع سیاسی کشور آرامشی کامل پیدا شود تا بتوانیم مشکلات اخلاقی و همچنین مشکلات اقتصادی که منشأ مشکلات اخلاقی می‌شود را حل کنیم.



مکارم شیرازی ادامه داد: عامل دوم افزایش مفاسد اخلاقی این است که بعضی از دولتمردان گویا اهمیتی برای مسائل اخلاقی قائل نیستند و گفته شده گشت ارشاد تعطیل شود، تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده می‌شود حتی اخیرا از یکی از مسئولین نیروی انتظامی در مطبوعات نقل شد که به ما گفتند دیگر به مسائل بدحجابی عکس العمل نشان ندهید اما به چه دلیل اینها مسائل اخلاقی و اسلامی را کمرنگ می‌کنند، نمی‌دانیم. اگر کشور، کشور امام زمان و جمهوری اسلامی است نباید فقط به نام اسلام و امام زمان (ارواحنا فداه) بسنده شود، باید حقیقتا مسلمان بود و این زمانی محقق می‌شود که اخلاق اسلامی در کشور حاکم باشد.



مرجع تقلید شیعیان، سومین دلیل افزایش مفاسد و مشکلات اخلاقی را تهاجم فرهنگی دشمن دانست و افزود: سایت‌های آلوده و شبکه‌های ماهواره‌ای تهاجم شدید اخلاقی را شروع کرده‌اند.



وی افزود: خودباختگی و غرب زدگی بعضی افراد نیز به افزایش مشکلات و مفاسد اخلاقی در جامعه کمک کرده و همه این دلایل دست به دست هم داده تا مسائل اخلاقی در جامعه بسیار کمرنگ شود.



آیت الله مکارم در پایان افزود: اگر در مسائل اخلاقی کاری نشود در دیگر مسائل چه مسائل اقتصادی و چه مسائل سیاسی خسارت زیادی خواهیم دید، وظیفه همه حوزه‌های علمیه، مراجع، رسانه‌ها، به خصوص رسانه ملی، مسئولین و دولتمردان و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی این است که به طور جدی فکری در مورد مسائل اخلاقی جامعه بنمایند.