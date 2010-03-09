جامعه نیازمند فضای عقلانیت است/ همه باید در ‏ایجاد آرامش تلاش‎ ‎کنیم‎

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار، ایجاد فضای مطلوب در جامعه را در حفظ اعتدال میسر دانست و افزود: اعتدال توصیه دین اسلام است و با عمل به آن میتوان فضای آرام و باطراوتی در جامعه ایجاد کرد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به شرایط کنونی جامعه اظهار کرد: نیاز به فضای عقلانیت و تحمل در شرایط فعلی کاملا محسوس است و رشد و توسعه کشور و رسیدن به اهداف انقلاب ضرورت ایجاد این فضا را دوچندان میکند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تاکید کرد: اگر حاکمان، نخبگان و مردم منطقی و مدبرانه در مسیر حرکت کنند با توجه به شرایط جغرافیایی، منابع طبیعی و نیروی انسانی مستعد، شرایط بسیار مطلوبی در انتظار آینده ایران خواهد بود.
وی افزود: راه صحیح با تکیه بر اسلام و منابع غنی آن قابل شناسایی است و تعمق در آیات قرآن و همچنین سیره پیامبر و ائمه از جایگاه منطق و استدلال در دین اسلام نشان دارد.
هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش و جایگاه زنان در تحولات ایران تاکید کرد : جریانهای طبیعی در جامعه برخلاف جریانهای ساختگی، عمر بلندی دارند و تحولات علمی و فکری در زنان و تلاش آنان برای دستیابی به حقوق خود، در حال ایجاد شرایط جدیدی در جامعه است.
وی همچنین در پاسخ به برخی پرسشهای دانشجویان حاضر تاکید کرد: با توجه به این که جمهوری اسلامی اکنون سخت مورد تهاجم دشمنان واقعی و کسانی است که به منابع آن طمع دارند، همه باید در ایجاد آرامش در کشور تلاش کنیم.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسش دیگری تاکید کرد: برای برون رفت از شرایط جدیدی که با آن مواجه هستیم راهکارهای خود را مطرح کردهام و به آنها معتقدم و در عین حال برای حل مسائل و مناسب شدن فضا از مجاری مناسب، تلاش خواهم کرد.
در ابتدای این دیدار صدرایی دبیر، محمدی و حجتی از اعضای شورای عمومی و ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز هر کدام مطالبی را درباره شرایط فعلی جامعه و دانشگاهها و همچنین مطالبات دانشجویان و لزوم ایجاد فضای سازنده در نقد و نقدپذیری بیان کردند.
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