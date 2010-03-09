جامعه نیازمند فضای عقلانیت است/ همه باید در ‏ایجاد آرامش تلاش‎ ‎کنیم‎

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار، ایجاد فضای مطلوب در جامعه‏‎ ‎را در ‏حفظ اعتدال میسر دانست و افزود: اعتدال توصیه دین اسلام است و با عمل به آن‎ ‎می‌توان فضای آرام و ‏باطراوتی در جامعه ایجاد کرد. ‎

هاشمی رفسنجانی با اشاره به شرایط کنونی جامعه‏‎ ‎اظهار کرد: نیاز به فضای عقلانیت و تحمل در شرایط ‏فعلی کاملا محسوس است و رشد و‏‎ ‎توسعه کشور و رسیدن به اهداف انقلاب ضرورت ایجاد این فضا را ‏دوچندان می‌کند‎.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تاکید کرد: ‎اگر حاکمان، نخبگان و مردم منطقی و مدبرانه در ‏مسیر حرکت کنند با توجه به شرایط‎ ‎جغرافیایی، منابع طبیعی و نیروی انسانی مستعد، شرایط بسیار ‏مطلوبی در انتظار آینده‎ ‎ایران خواهد بود‎.

وی افزود: راه صحیح با تکیه بر اسلام و منابع غنی‎ ‎آن قابل شناسایی است و تعمق در آیات قرآن و ‏همچنین سیره پیامبر و ائمه از جایگاه‎ ‎منطق و استدلال در دین اسلام نشان دارد‎.

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره‏‎ ‎به نقش و جایگاه زنان در تحولات ایران تاکید ‏کرد : جریان‌های طبیعی در جامعه برخلاف‏‎ ‎جریان‌های ساختگی، عمر بلندی دارند و تحولات علمی و فکری ‏در زنان و تلاش آنان برای‎ ‎دستیابی به حقوق خود، در حال ایجاد شرایط جدیدی در جامعه است‏‎.

وی همچنین در پاسخ به برخی پرسش‌های دانشجویان‎ ‎حاضر تاکید کرد: با توجه به این که جمهوری ‏اسلامی اکنون سخت مورد تهاجم دشمنان‏‎ ‎واقعی و کسانی است که به منابع آن طمع دارند، همه باید در ‏ایجاد آرامش در کشور تلاش‎ ‎کنیم‎.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسش دیگری تاکید کرد‎: برای برون ‌رفت از شرایط جدیدی که با آن مواجه ‏هستیم راهکارهای خود را مطرح کرده‌ام‎ ‎و به آنها معتقدم و در عین حال برای حل مسائل و مناسب شدن ‏فضا از مجاری مناسب،‎ ‎تلاش خواهم کرد‎.

در ابتدای این دیدار صدرایی دبیر، محمدی و‏‎ ‎حجتی از اعضای شورای عمومی و ادوار انجمن اسلامی ‏دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‎ ‎پزشکی تهران نیز هر کدام مطالبی را درباره شرایط فعلی جامعه و ‏دانشگاهها و همچنین‎ ‎مطالبات دانشجویان و لزوم ایجاد فضای سازنده در نقد و نقدپذیری بیان کردند‎.