چاه مهار شده 104 مارون به مدار تولید برگشت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، معاون حفاری مدیریت امور فنی این شرکت در این باره گفت: این چاه در تاریخ دوم دی ماه‌ سال جاری به دلیل شکستن لوله جداری و آستری در نتیجه رانش زمین دچار آسیب و نشت نفت و گاز به سطح زمین در اطراف چاه شده بود.

حمید بورد، افزود: چاه شماره 104 مارون پس از حدود دو هفته مهار و با ایمن سازی چاه و محوطه، بررسی های فنی و اقتصادی برای امکان تولیدی کردن در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در حالیکه انجام این کارها در زمان کوتاه ممکن نبود و خطرات زیادی به همراه داشت متخصصان فنی و عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران با نصب لوله جداری سرتاسری مقابل شکستگی جداری قبلی و رشته تکمیلی درون چاه به منظور ایمنی بیشتر، چاه را به تولید رسانده اند.

بورد گفت: در موارد زیادی چاه هایی که فوران و دچار حریق می شوند پس از کنترل با پمپاژ سیمان متروکه شده اما در مورد چاه شماره 104 مارون علاوه بر موفقیت در کنترل فوران و اطفای حریق، تکمیل دوباره چاه به عنوان یک چاه تولیدی نفت موفقیت مضاعفی است که بیانگر توانمندی متخصصان صنعت نفت کشور است.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بزرگترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و در شمار شرکتهای بزرگ نفتی جهان است.

این شرکت هم اکنون به طور میانگین روزانه سه میلیون و 200 هزار بشکه نفت، 115 میلیون متر مکعب گاز و 160 هزار بشکه مایعات گازی تولید دارد.

مهار چاه 104 مارون در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از شرکت های تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که در عمق 670 متری زمین به علت شکستن آستری لوله جداری براثر رانش زمین فوران و دچار حریق شد در نوع خود کم نظیر و موفقیت تحسین برانگیزی برای متخصصان صنعت نفت کشور محسوب می شود.