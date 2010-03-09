گشت ویژه ضابطان تعزیرات حکومتی گیلان برای نظارت بر بازار آغاز شد

سید مهدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در این گشتها که به همراه کارشناسان نهادهای تولید کننده دولتی همچون جهاد کشاورزی، شرکت توزیع فرآوردههای نفتی و دیگر دستگاههای اجرایی انجام می شود، ضابطان تعزیرات حکومتی بر نحوه توزیع و قیمت گوشت قرمز و مرغ نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه در طرحهای نظارتی سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی شعبه های سیار تعزیرات حکومتی نیز کار بررسی سریع به تخلفات صنفی را بر عهده دارند از همه مصرف کنندگان خواست شکایات و پیشنهادات خود را در تمام ساعتهای شبانه روز با شماره تلفنهای 124 و یا 3229038 – 0131 در میان بگذارند.