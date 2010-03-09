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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

حاشیه های استقلال- الجزیره/

ناصر حجازی به رختکن استقلال رفت / نوار مشکی بر بازوی آبی پوشان

ناصر حجازی به رختکن استقلال رفت / نوار مشکی بر بازوی آبی پوشان

ناصر حجازی کاپیتان و سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال قبل از شروع دیدار امروز برابر الجزیره در رختکن آبی پوشان حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حجازی سرمربی و کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال دقایقی پیش در میان تشویق هواداران استقلال وارد ورزشگاه آزادی شد و با استقرار در جایگاه ویژه به ابراز احساسات هواداران تیم استقلال پاسخ داد.

حجازی که دوران درمان را سپری می کند با حضور در ورزشگاه به همراه واعظی آشتیانی در رختکن استقلال حاضر شد و با بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال به مناسبت درگذشت منصور امیرآصفی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بازوبند مشکی وارد زمین شدند.

حدود 30 هزار تماشاگر با حضور در ورزشگاه آزادی تهران دیدار تیم های الجزیره امارات و استقلال تهران را از نزدیک تماشا می کنند.

این دیدار از ساعت 17:30 دقیقه آغاز شده است.

کد مطلب 1048821

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