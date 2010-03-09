آمریکا وقت خود را در افغانستان تلف می کند/ پیروزی در جنگ ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،" روبرت بار" از جاسوسان اسبق سیا(سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) که در حال حاضر نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا است، در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره عملکرد سیا در افغانستان اظهار داشت : سیا در افغانستان کاملا شکست خورده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : طالبان از سال 1996 شدیدا تغییر یافته و به بازوی مسلح پشتوهای افغان تبدیل شده است که توسط نیروهای تحت حمایت آمریکا تکذیب می شود. ما در افغانستان درگیر یک جنگ شهروندی شده ایم که قابل پیروزی نیست.

وی افزود : اینکه کلمه تروریسم را مرتبط با این جنگهای شهروندی به کار ببریم صرفا به این دلیل که با علایق ما منطبق است بدترین دروغ سیاست امروز است.

روبرت بار در بخش دیگری از این گفتگو افغانستان را یک جامعه دشمن با بیگانه و محافظه کار توصیف کرد و درباره اینکه جنگ افغانستان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت؟ اظهار داشت : این موضوع به این بستگی دارد که ملت آمریکا تا چه حد احمق است؛ افغانستان یک کابوس برای سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکاست.

وی افزود: پیروزی در جنگ افغانستان ممکن نیست. ما تنها وقتمان را در این کشور تلف می کنیم.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در بخش دیگری از این گفتگو بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا را احمق خواند و اظهار داشت : کسی که بر این باور است با اشغال یک کشور اسلامی می تواند دموکراسی مد نظر خود را در آنجا برقرار کند خاورمیانه را نمی شناسد.