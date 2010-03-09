بندر امام قهرمان مسابقات عملیاتی و ورزشی آتش نشانان بنادر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، در مراسم پایانی این دوره از مسابقات که ظهر سه شنبه برگزار شد، معاون اداری و مالی و رئیس کمیته ورزش اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بر تغییر نگرش در کار تأکید کرده و آن را موجب ترقی و پیشرفت دانست.

مقصود خادمی بصیر افزود: با توجه به تحقق هدف منطقه ای شدن بنادر کشور و التزام به استانداردهای جهانی، تغییر و افزایش دانش، تجربه و تخصص بر اساس عمل و ممارست دائمی لازم و ضروری است.

در ادامه این مراسم مسئول فنی این دوره از مسابقات گزارشی از نتایج کسب شده توسط تیم های شرکت کننده ارائه کرد.

عبدالله جعفری ضمن برشمردن نتایج و عناوین کسب شده توسط تیم های شرکت کننده در بخش های انفرادی و تیمی، جوانگرایی تیم ها را از ویژگی این دوره عنوان کرده و افزود: تیم بندر لنگه که برای نخستین بار در این مسابقات شرکت کرده بود موفق شد با ترکیبی جوان و تازه نفس در مسابقات به رقابت بپردازد و تیم بندر نوشهر نیز با ترکیبی از جوانان ورزشکاری که برای نخستین در این مسابقات شرکت داشتند، رکودهای درخشانی را ثبت کنند.

وی همچنین مسابقات این دوره را از لحاظ فنی بهتر از دوره های پیش برشمرده و رکودهای بی نظیری که در این دوره محقق شده اند را شاهد این مدعا عنوان کرد.

در بخش تیمی این رقابت ها، بندر امام خمینی(ره) با مجموع 30 امتیاز مقام اول و تیم های عملیاتی بنادر نوشهر و شهید رجایی با امتیازاتی 28 و 26 به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. همچنین در بخش انفرادی ماده دوم دوی 100 متر با مانع، سید پژمان حسینی از بندر نوشهر با رکود بی سابقه 15.82 ثانیه مقام نخست و آصف آزادی از بندر چابهار با ثبت رکود 16.109 ثانیه و آرمان بهاری از بندر امیرآباد با ثبت16.46 ثانیه مقام سوم این بخش از مسابقات را به دست آوردند.