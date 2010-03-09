در بخشی از این بیانیه چنین آمده است : «...تعامل مثبت با هیات مدیره خانه سینما و کلیه صنوف سینمایی - ازجمله صنف محترم تهیه کنندگان - نیز سرلوحه کار شورای مرکزی انجمن بوده و همکاری‌های مشترک و روابط حسنه با صنوف موید این مدعاست. دنبال کردن این رویه در سال های اخیر موجب شد تا امسال انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به عنوان صنف برتر خانه سینما معرفی شود. شورای مرکزی انجمن همچنین کوشیده تا همواره انتقادات به حق و حملات به ناحق را بشنود ولی هرگز بنا را بر پاسخگویی و مجادله نگذارد.»

در ادامه آمده است: « متاسفانه اما در سه برنامه متوالی «دو قدم مانده به صبح»، دو تن که خود را تهیه کننده سینما می دانند، با صراحت تمام به منتقدان تاختند و در شرایطی که هیچ نماینده ای از صنف منتقدان فرصت ابراز نظرهمزمان در این برنامه ها را نیافت، با رکیک ترین الفاظ، تهمت‌های ناروا و ادعاهای خلاف واقع، با ادبیاتی که به هیچ روی زیبنده برنامه ای در رسانه عمومی نیست تلاش کردند با ایراد اتهامات واهی از جمله باجگیری و رشوه خواری، حرمت صنف نویسنده و منتقد سینمایی را دچار خدشه کنند. »

دربخشی دیگر از متن بیانیه آمده است: «گرچه چند روز بعداز آن به دعوت دست اندر کاران «دو قدم مانده به صبح»، فرصت مختصری برای پاسخگویی منتقدان در این برنامه فراهم شد ولی این، از قبح سخنان مطرح شده در رسانه عمومی نمی کاهد. شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نمایندگی از جامعه منتقدان سینمایی کشور با ابراز تاسف از بی دقتی در خصوص دعوت از میهمانان بدون توجه به سابقه و صلاحیت آنها و گلایه از مدیریت در اداره این برنامه ها توسط کارشناس محترم - که با انفعال و سکوت بی جای خود فرصت توهین به این افراد داد - حق هرگونه پیگرد قانونی و قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.»