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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

آزادسازی و خلع ید اراضی متصرفه دانشگاه مازندران انجام شد

آزادسازی و خلع ید اراضی متصرفه دانشگاه مازندران انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: بر اساس حکم رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی بابلسر 65 هزار متر مربع از اراضی متصرفه دانشگاه مازندران خلع ید و آزاد سازی شد.

جواد خدامی کارشناس دفتر حقوقی دانشگاه مازندران به خبرنگار مهر گفت: این اراضی بخشی از اراضی متصرفه دانشگاه معروف به اراضی 60 هکتاری است که طی احکام جداگانه،حکم قلع و قمع و خلع ید برای تمامی اراضی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این اراضی در قسمت ضلع شمالی مجتمع خوابگاهی حضرت زینب (س) قراردارد، خاطر نشان کرد: به زودی حکم خلع ید دو هزار و 500 متر دیگر از اراضی نیز اجرا خواهد شد.

خدامی افزود: طبق رای دادگاه کلیه متصرفان محکوم شده اند و این احکام به همه آنان ابلاغ شده است.

وی دلیل عدم اجرای حکم آزادسازی کلیه اراضی را اعتراض برخی از متصرفان به حکم دادگاه عنوان کرد و گفت: برای اجرای آن باید تا صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر منتظر بمانیم.

دانشگاه مازندران بزرگترین مجموعه علمی استان است.

کد مطلب 1048828

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