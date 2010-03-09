آزادسازی و خلع ید اراضی متصرفه دانشگاه مازندران انجام شد

جواد خدامی کارشناس دفتر حقوقی دانشگاه مازندران به خبرنگار مهر گفت: این اراضی بخشی از اراضی متصرفه دانشگاه معروف به اراضی 60 هکتاری است که طی احکام جداگانه،حکم قلع و قمع و خلع ید برای تمامی اراضی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این اراضی در قسمت ضلع شمالی مجتمع خوابگاهی حضرت زینب (س) قراردارد، خاطر نشان کرد: به زودی حکم خلع ید دو هزار و 500 متر دیگر از اراضی نیز اجرا خواهد شد.

خدامی افزود: طبق رای دادگاه کلیه متصرفان محکوم شده اند و این احکام به همه آنان ابلاغ شده است.

وی دلیل عدم اجرای حکم آزادسازی کلیه اراضی را اعتراض برخی از متصرفان به حکم دادگاه عنوان کرد و گفت: برای اجرای آن باید تا صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر منتظر بمانیم.

دانشگاه مازندران بزرگترین مجموعه علمی استان است.