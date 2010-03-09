آماده جنگ یا مذاکره با آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت کره شمالی از آمادگی خود برای مقابله با تهدیدهای نظامی در منطقه در عین آمادگی برای مذاکره با آمریکا خبر داد.



بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره وزارت امور خارجه کره شمالی درباره به هر گونه اقدام نظامی علیه پیونگ یانگ هشدار داد.

سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرد که پیونگ یانگ آماده انجام مذاکره برای دستیابی به صلح است. وی گفت : کره شمالی آمادگی کامل برای انجام مذاکرات و یا جنگ را دارد، با این حال به تقویت بازدارنده های هسته ای خود تا زمانی که تهدیدهای نظامی در منطقه وجود داشته باشد، ادامه خواهد داد.

این در حالی است که ارتش کره شمالی به حالت آماده باش در آمده و مقامهای این کشور اعلام کرده اند که هر اقدام تهدیدآمیزی با پاسخ قاطع پیونگ یانگ روبرو خواهد شد.

همچنین ارتش کره شمالی طی بیانیه ای از پایبند نبودن خود به توافقنامه آتش بس یا کره جنوبی که به جنگ 1950 تا 1953 بین دو کره در جریان بود، خبر داده است. در این بیانیه مانور مشترک نظامی با حضور 18 هزار نظامی آمریکایی و 20 هزار نظامی کره جنوبی محکوم شده است.



کره شمالی مانور نظامی در مرزهای خود را که در بحبوحه تلاشهای دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده درباره برنامه هسته ای این کشور انجام می شود، سبب به بن بست رسیدن روند خلع سلاح هسته ای منطقه دانسته است.