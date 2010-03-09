خانه مطبوعات خوزستان فعالیت صنفی خود را ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، امیدحلالی صبح امروز در نشست هم اندیشی مدیران نشریات و سرپرستی های استان که در روزنامه اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: خانه مطبوعات خوزستان از زمانی که با شماره ۵۵۱ به ثبت رسیده است مورد آماج حملات برخی مخالفان همیشگی و تمامیت خواه و انحصارطلب قرار گرفته است، تمامیت خواهی از مشکلات خوزستان است.

وی با اشاره به عملکرد درخشان خانه مطبوعات خوزستان در طول این مدت گفت: تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی خانه مطبوعات به منظور حمایت از صنف حاصل تلاش هیات مدیره است، بنده مسئولیت کمی و کاستی های خانه مطبوعات را می پذیرم، خانه مطبوعات خوزستان با جدیت فعالیت صنفی خود را ادامه خواهد داد.

حلالی با بیان اینکه خانه مطبوعات های قبلی با وجود تلاش های خود برای صنف نتوانستند خود را با جامعه مطبوعاتی استان سازگار کند، افزود: اکنون سامانه مطبوعات خوزستان دارای بیش از ۸۰ نشریه اعم از روزنامه، هفته نامه و ماهنامه است. از طرفی خبرگزاری ها نیز گسترش یافته اند و با جامعه ای فراگیر روبرو هستیم. لذا در سال ۸۶ ضرورت تغییر و تحول در بدنه خانه مطبوعات خوزستان که بنده در سال ۷۸ جزو موسسین آن بوده ام بیش از پیش مهم به نظر می رسید.

مدیرخانه مطبوعات خوزستان در تشریح برگزاری انتخابات خانه مطبوعات در مرداد ماه سال ۸۷ گفت: پیش از انتخابات، همزمان پیش نویس اساسنامه تیپ برای تمام استان ها ارسال شد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز با دعوت از شش روزنامه اقدام به معرفی اساسنامه تیپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرد اگر چه بسیاری زیر بار پذیرش اساسنامه نرفتند اما وزارت فرهنگ و ارشاد بارها بر تشکیل خانه های مطبوعات به شکل همگن و بر اساس تیپ پیشنهادی تاکید کرد.

امیدحلالی در خصوص برگزاری انتخابات خانه مطبوعات نیز گفت: در صورتی که خانه مطبوعات خوزستان مجری برگزاری انتخابات باشد از دو طریق جراید و یا ارسال دعوتنامه، انتخابات را برگزار خواهیم کرد. نیت ما برگزاری انتخابات است و در این بین باید توافق فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانه مطبوعات را محترم بشماریم.

وی با اشاره به برخی شنیده ها حاکی از اخطار سازمان بازرسی به غیرقانونی بودن فعالیت خانه مطبوعات تصریح کرد: تاکنون هیچ نامه ای از سازمان بازرسی به خانه مطبوعات خوزستان ارسال نشده است. خانه مطبوعات به عنوان یک نهاد صنفی و خصوصی فعالیت های حمایتی خود را از صنف ادامه خواهد داد.