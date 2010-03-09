تمجید رسانه های آمریکایی از مشارکت گسترده مردم عراق در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های آمریکایی از مشارکت چشمگیر مردم عراق در دومین انتخابات پارلمانی پس از اشغال این کشور خبر داده و از حضور شجاعانه آنها در این انتخابات زیر آتش خمپاره های تروریستها ابراز شگفتی کردند.



این در حالی است که گزارشها از نتایج اولیه شمارش آرا از پیشی گرفتن ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" نخست وزیر کنونی و فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" نخست وزیر پیشین عراق از دیگر گروههای شرکت کننده در انتخابات حکایت دارد.



در همین حال کمیسیون انتخابات عراق، حضور مردم در این انتخابات را به طور متوسط 62 درصد اعلام کرده که بیشترین آن با 75 درصد مشارکت مربوط به استان صلاح الدین و کمترین آن نیز با 53 درصد مربوط به بغداد است. این در حالی است که مناطق مختلف بغداد در روز رای گیری تحت آتش موشکهای تروریستها قرار داشت و در پی آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.

به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، اگر چه بغداد از ساعات نخستین آغاز رای گیری به مدت 5 ساعت مداوم، شاهد شلیک خمپاره های بیشمار به مناطق رای گیری بوده با این حال بیش از 50 درصد واجدین شرایط پای صندوقهای رای حاضر شده اند.

در همین حال میزان مشارکت ساکنان استانهای غربی عراق در انتخابات نیز بین 55 تا 60 درصد اعلام شده است. لس آنجلس تایمز خاطرنشان می کند که میزان مشارکت در انتخابات روز یکشنبه به مراتب بیش از میزان مشابه آن در انتخابات محلی سال گذشته عراق است. گفتنی است در سال گذشته متوسط شرکت مردم در انتخابات 51 درصد بود.

روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل دیگر روزنامه آمریکایی با ابراز شگفتی از حضور شجاعانه مردم در انتخابات پارلمانی عراق به نقل از "باراک اوباما" نوشته است که این رویداد نشانگر خواست مردم برای شکل دادن به آینده کشورشان است.



بر این اساس این میزان از مشارکت می تواند آمریکا را برای اجرای برنامه خروج نیروهایش از عراق ظرف ماههای آینده امیدوارتر کند. طبق اعلام واشنگتن نیروهای نظامی آمریکا پس از فعالیت پارلمان جدید عراق به تدریج خاک این کشور را ترک کرده و در پایان سال 2010 میلادی به طور کامل از عراق خارج خواهند شد.



نیویورک تایمز نیز انتخابات روز یکشنبه را "انتخاباتی چشمگیر" ارزیابی کرده و نوشته است که مردم عراق در زیر موشکباران تروریستها به پای صندوقهای رای رفته و به نامزدهای مورد نظرشان رای دادند.



بر اساس این گزارش میزان مشارکت مردمی در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق قابل توجه بوده و این در حالی است که برخی از استانها که در دوره پیشین انتخابات را تحریم کرده بودند، بیشترین میزان مشارکت در انتخابات را از آن خود کرده اند.



این روزنامه به رقابت تنگاتنگ دو ائتلاف بزرگ عراق به رهبری "نوری المالکی" و "ایاد علاوی" نخست وزیران کنونی و پیشین این کشور اشاره کرده و نوشته است که به احتمال زیاد دولت آینده عراق یک دولت ائتلافی با حضور احزاب شیعی و کُرد خواهد بود.

نیویورک تایمز در عین حال روز یکشنبه را برای رای دهندگان عراقی روزی خونین نامید که در پی حملات تروریستی در آن 37 نفر کشته و 62 نفر دیگر زخمی شدند، با این حال این حملات مانع از حضور مردم در پای صندوقهای رای نشد.