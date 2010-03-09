طرح مسکن مهر در فارس نیاز به اطلاع رسانی بیشتری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده در جلسه شورای مسکن استان فارس با تاکید بر لزوم بیان شفاف عملکرد دستگاه های دست اندرکار در اجرای طرح مسکن مهر از سوی مدیران مربوطه اظهار داشت: مدیران دستگاههای ذیربط عملکرد خود را از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها شفاف به مردم گزارش دهند و زمانبندی اجرای طرح مسکن مهر را برای تحویل واحدهای ساخته شده و در دست احداث به مردم اعلام کنند .

وی تاکید کرد: باید برای مردم کارهایی که در دست انجام است به روشنی و بدون اغراق توضیح داده شود و اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد چرا که عده ای با اغراض خاص علیه طرح مسکن مهر در استان سم پاشی می کنند

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نماینده عالی دولت در استان فارس خطاب به برخی افراد که به بهانه های مختلف قصد تضعیف عملکرد دولت را دارند، گفت: اگر با من مشکل دارید چرا عملکرد مدیرانی را که زحمت می کشند زیر سئوال می برید و بی تقوایی می کنید.

احمد زاده تصریح کرد: برخی به دنبال تخریب مدیرانی هستند که شبانه روز وقت خود را برای خدمت به مردم گذاشته اند اما در مقابل نیز به دنبال ابقا یا ارتقای برخی افرادی هستند که هیچ عملکرد مثبتی نداشته یا حتی عملکردی بسیار نامناسب داشته اند چرا که وابسته به یک جریان یا گروه خاص هستند .