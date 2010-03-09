به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: ما برای پیروزی به میدان آمده بودیم اما متاسفانه شانس با ما یار نبود و چندین موقعیت گل داشتیم که اگر با بدشانس نبودیم به پیروزی می رسیدیم.

وی ادامه داد: در چند هفته اخیر اخیر حجم بازی ها بسیار بالا بود و فشار بسیار زیادی روی بازیکنان ما بود. به عنوان مثال من در لیگ بازی کردم، در تیم ملی هم بازی کردم و پس از یک روز استراحت مجددا مقابل استقلال اهواز نیز به میدان رفتم. باید قبول کنیم که فشار مسابقات بسیار بالاست و خستگی در ساق های بازیکنان مشهود است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنان شما به دلیل پاس ندادن به همدیگر و عدم از خود گذشتگی چندین موقعیت مسلم را از دست دادند، گفت: اصلا چنین چیزی نبود. بازیکنان ما با تمام وجود بازی کردند و خواستار پیروزی بودند اما شانس با ما یار نبود.

حیدری ادامه داد: متاسفانه بازیهای ما پرفشارتر از فوتبال اروپا شده و یک گام از حرفه ای تر شدن جلوتر رفته است!

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.