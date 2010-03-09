  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۰۷

خسرو حیدری:

فشار بازی‌های استقلال از اروپایی‌ها هم بیشتر است

فشار بازی‌های استقلال از اروپایی‌ها هم بیشتر است

بازیکن کناری تیم فوتبال استقلال گفت: فشردگی بازیها در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا عامل تساوی ما برابر الجزیره بود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: ما برای پیروزی به میدان آمده بودیم اما متاسفانه شانس با ما یار نبود و چندین موقعیت گل داشتیم که اگر با بدشانس نبودیم به پیروزی می رسیدیم.

وی ادامه داد: در چند هفته اخیر اخیر حجم بازی ها بسیار بالا بود و فشار بسیار زیادی روی بازیکنان ما بود. به عنوان مثال من در لیگ بازی کردم، در تیم ملی هم بازی کردم و پس از یک روز استراحت مجددا مقابل استقلال اهواز نیز به میدان رفتم. باید قبول کنیم که فشار مسابقات بسیار بالاست و خستگی در ساق های بازیکنان مشهود است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنان شما به دلیل پاس ندادن به همدیگر و عدم از خود گذشتگی چندین موقعیت مسلم را از دست دادند، گفت: اصلا چنین چیزی نبود. بازیکنان ما با تمام وجود بازی کردند و خواستار پیروزی بودند اما شانس با ما یار نبود.

حیدری ادامه داد: متاسفانه بازیهای ما پرفشارتر از فوتبال اروپا شده و یک گام از حرفه ای تر شدن جلوتر رفته است!

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

کد مطلب 1048837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها