باید نقش دین را در فعالیتهای فرهنگی پررنگ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علیرضا شاه فضل عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مهمترین رویکرد فعالیتهای کانون های مساجد باید متمرکز به مسئله دین باشد و توجه ویژه به نقش دین در فعالیتهای فرهنگی داشته باشیم.

معاون فرهنگی پژوهشی ستاد عالی کانونهای مساجد با اشارهبه رشد کانون های مساجد اظهار داشت: نبود شرایط یکسان و دسته بندی متفاوت با توجه به فعال بودن، پویا بودن و بعضی از کانونها از امکانات کمتری برخوردار بوده اند، در مجموع به وضعیت مطلوبی رسیده اند.

شاه فضل افزود: با شناخته شدن کانونهای مساجد در کشور و شناخت بهتر مسئولان کشوری با کانون های فرهنگی هنری و آشنایی بیشتر مدیران با وظا یف وقابلیت ها و امکاناتی که در دست دارند اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و قابل قبول فاصله زیادی داریم.

وی با بیان نقاط قوت فعالیتهای کانون های مساجد بیان کرد: بیان این نکته که کانون های فرهنگی هنری در داخل مساجد قرار دارند، کانون ها باید رنگ وبوی فرهنگی دینی به خود گیرد و حضور امام جماعت در کانونها نقش موثری را ایفا می کنند.

معاون فرهنگی پژوهشی ستاد عالی کانون های مساجد افزود: تمام امور و فعالیتهای کانونهای فرهنگی وهنری مساجد مردمی است، و بخشی از حمایتهای مالی را نیز خود مردم به عهده گرفته اند.

شاه فضل گفت: با اشاره به بودجه دریافتی از طرف مجلس بخشی از این بودجه به صورت مستقیم و بخش دیگر آن به صورت اقلام و تجهیزات است که امید واریم به نحو احسن بودجه اختصاص یافته را بین کانونهای مساجد تقسیم کنیم.

وی با اشاره به سخنی از امام خمینی (ره) تاکید کرد: مسجد بهترین و مهمترین سنگر برای مقابله با جنک نرم است بنابراین دشمن می کوشد تا نقش دین را کمرنگ جلوه دهدبه همین جهت برای مقابله مهمترین نقش را مساجد ایفا می کنند.