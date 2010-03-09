90 درصد واحدهای شالیکوبی دارای ماشین آلات فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسنعلی حسین زاده ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری هم اندیشی بررسی مشکلات شالیکوبیها و کارخانه های فرآوری برنج کشور در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 638 واحد شالیکوبی در کشور وجود دارد که بیشترین تعداد در استان گیلان بالغ بر هزار و 500 واحد فعال و نیمه فعال با متوسط ظرفیت تولید 400 تن و کمترین تعداد متعلق به استان سیستان و بلوچستان با دو واحد است.

203 واحد شالیکوبی در کشور اصلاح و نوسازی شد

این مسئول با اشاره به طرح اصلاح و نوسازی صنعت شالیکوبی کشور خاطرنشان کرد: به رغم کمبود تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز با هزینه اعتباری بالغ بر 468 میلیارد ریال از محل کمکهای فنی و اعتباری 203 واحد اصلاح و نوسازی شد.

حسین زاده بیان داشت: در کشور ما در 612 هزار هکتار سطح زیرکشت و عملکرد تولید 4.3 هزار تن، 2.9 میلیون تن شلتوک در سال زراعی 87 تولید شده است.

رئیس گروه آماده سازی و نگهداری فنی محصولات کشاورزی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی عنوان کرد: این مقدار شلتوک در 22 استان کشور تولید شده که بیشترین تولید متعلق به استان مازندران است.

وی ادامه داد: استانهای گیلان، مازندران و گلستان در نوار ساحلی دریای مازندران حدود 80 درصد تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است.

این مسئول رضایتمندی نسبی صاحبان شالیکوبی ها و زارعین برنج کار از کاهش خرده برنج شلتوک برنج به میزان حداقل پنج درصد، تدوین استاندارد برنج و ماشین آلات واحد شالیکوبی با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تدوین دو جزوه آموزشی برای مکانیک و کارگر شالیکوبی، حمایت و راهنمایی متقاضیان استقرار خط پاربویلینگ در بعضی از واحدهایی شالیکوبی را از جمله دستاوردهای اجرای طرح مذکور دانست.

حسین زاده عدم آموزش کافی، وجود تعداد زیاد واحدهای شالیکوبی مازاد بر ظرفیت جذب شلتوک در کشور، مشکلات بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان و مشکلات وثیقه بانکی و ورود بی رویه برنج خارجی به کشور را از جمله مشکلات این بخش اعلام کرد.

در این جلسه بیش از 30 تن از کارشناسان در حوزه های مربوطه استانهای کشور حضور داشتند.

معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در کیلومتر هفت جاده ماهدشت - مردآباد کرج واقع شده است.