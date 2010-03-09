کانونهای مساجد خراسان رضوی الگویی برای سایر کانونهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سلیمانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه گرامیداشت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد افزود: از آنجا که مشهد پایتخت معنوی جهان اسلام است، بنابراین انتظارات ستاد از دبیرخانه استان نسبت به بقیه متفاوت است، در واقع کانون های مساجد خراسان رضوی الگویی برای سایر کانون ها در کشور است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این مطلب که کتابخانه های کانون های مساجد خراسان رضوی از رشد قابل توجهی طی این چهار سال برخوردار بوده است، تصریح کرد: برای افزایش کانون های مساجد خراسان رضوی ما به اعتبارات از سوی استانداری استان و اختصاص بودجه در این زمینه نیازمند هستیم.

سلیمانی افزود: باتوجه به این مطلب که در خراسان رضوی تعداد زیادی مسجد وجود دارد بنابراین این تعداد از کانون های مساجد در واقع پاسخگوی نیاز نوجوانان و جوانان نیست.

وی با اشاره به وجود زمینه های رشد و افزایش کانون های مساجد خراسان رضوی افزود: با توجه به اینکه مشهد شهر مذهبی و زیارتی است و اکثر برنامه های کانون های مساجد نیز در این شهر صورت می گیرد، بنابراین ستاد عالی نیازمند اردوگاه فرهنگی، تفریحی و زیارتی برای اجرای برنامه های کشور است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت 300 کانون تخصصی مساجد در کشور خاطرنشان کرد: در پایان سال 88 پس از ارزیابی کانون های تخصصی با توجه به ماموریت های آنها، در صورت موفقیت و ارزیابی مثبت این کانون ها از حمایت مالی بیشتری برخوردار می شوند و در سال 89 نیز افزایش می یابند.