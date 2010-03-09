ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور تا 30 هزار مگاوات قابل توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرید استیری ظهر سه شنبه در هفدهمین نشست کمیته فنی، تخصصی نیروگاه های برق آبی کشور در اهواز، ظرفیت نصب شده این نیروگاه ها اعم از بزرگ، متوسط و کوچک، شامل 44 واحد تاسیسات نیروگاهی مشتمل بر 109 واحد را هفت هزار و 733 مگاوات عنوان و اظهار داشت: در زمان حاضر علاوه بر این، به میزان هفت هزار و 212 مگاوات ظرفیت جدید در دست ساخت و 15 هزار مگاوات دیگر در دست مطالعه است.

وی مجموع ظرفیت پیش بینی شده در صورت بهره برداری از نیروگاه های در دست ساخت و مطالعه را 29 هزار و 944 مگاوات دانست و گفت: انرژی تولیدی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه به میزان شش هزار و 63 گیگاوات ساعت بوده و 70 واحد نیروگاهی نیز با ظرفیت هفت هزار و 576 مگاوات دارای برنامه تعمیرات ادواری بوده اند.

استیری گفت:‌ در این مدت از مجموع خروج‌های طبق برنامه، اضطراری و ناگهانی به میزان 583 مورد معادل 35 درصد خروج طبق برنامه، 41 درصد خروج اضطراری و 24 درصد خروج ناگهانی واحدهای نیروگاهی بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 64 درصد این واحدها شامل 45 واحد مطابق برنامه و براساس زمانبندی تعمیر شده‌اند، 11درصد شامل هشت واحد زودتر از موعد مقرر و 10 درصد دیگر شامل هفت واحد، دیرتر از موعد تعمیر شده‌ است.

وی از اهداف تعیین شده در سال 89 در بخش نیروگاه های برق آبی به برنامه‌ریزی در خصوص تولید انرژی با توجه به شرایط خشکسالی، برنامه‌ریزی بهنگام در خصوص انجام تعمیرات ادواری، افزایش سطح مبادلات و همکاری با شرکت‌های ذیربط، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، برنامه‌ریزی منابع آب و افزایش راندمان کارکرد واحدهای نیروگاهی اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز گفت: بزرگترین سدهای مخزنی و نیروگاه های برق آبی بهره برداری شده، در دست ساخت و مطالعه در کشور مربوط به خوزستان بوده و در زمینه آبرسانی با ابعاد کاری و وظیفه محوله اقدام های بزرگی در این استان در دست اجرا است.

علیرضا رضانیا افزود: هم اینک طرح غدیر به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشور به طول 850 کیلومتر خط انتقال آب برای آبرسانی به 21 شهر و یک هزار و 200 روستا و در نهایت تامین آب شرب شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان به عنوان یک طرح ملی در استان خوزستان در دست اجرا بوده و حدود 13 هزار میلیارد ریال برای اجرای آن برآورد شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح، تمامی شهرهای خوزستان از آب مطمئن قابل شرب بهره مند می شوند.

رضانیا، همچنین با اشاره به احداث بزرگترین شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی کشور در استان خوزستان گفت: دومیلیون و 200 هزار هکتار ظرفیت ایجاد شده دراین زمینه است که یک میلیون و 11 هزار هکتار از این میزان در دست بهره برداری و اجرا قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، توان نصب شده نیروگاه های برق آبی در این استان را هفت هزار و 50 مگاوات اعلام و خاطرنشان کرد:‌ 95درصد تولید انرژی برق آبی کشور مربوط به خوزستان است.

وی گفت: سدهای مخزنی در خوزستان به حجم ذخیره 13 میلیارد و 460 میلیون متر مکعب پتانسیل خوبی برای دستیابی به تولید مطمئن در زمینه انرژی برق آبی به شمار می روند که برای تمامی شبکه می تواند نقش حائز اهمیتی داشته باشد.

رضانیا همچنین تاکید کرد: هم اینک بسیاری از قطعات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می شود و با توجه به تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و تحریم های موجود باید از تجهیزات موجود استفاده بهینه و مناسب کرد.

معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان نیز گفت: نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی به شیوه سنتی نمی تواند جوابگو باشد و باید از فناوری های نوین برای حفظ و نگهداری و درآمدزایی در این بخش استفاده کنیم.

حبیب الله جعفری افزود: فناوری به کار رفته در بخش هایی از توربین های نیروگاه های برق آبی قدیمی بوده و این امر مشکلات زیادی را برای بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایجاد کرده است.

هفدهمین نشست کمیته فنی نیروگاه های برق آبی کشور به مدت دو روز از روز سه شنبه با حضور کارشناسان وزارت نیرو و اعضای هیات علمی برخی دانشگاه های کشور در اهواز برگزار شده است.