به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم‌اندیشی دانشگاهیان وهنرمندان در خصوص بررسی تئاتر دانشگاهی وتئاتر کشور بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 18 اسفند در تالار مولوی با حضور هنرمندان ودانشجویان تئاتر کشور برگزار شد.

در این مراسم حسین پارسایی رئیس مرکزهنرهای نمایشی،رحمت امینی، مجید سرسنگی،علیرضا نادری، دکتر ناظرزاده کرمانی، دکتر محمدباقر قهرمانی، حسین مسافر آستانه، حمید مظفری،محمد حیدری، حسین فرخی ،کورش سلیمانی، دکتر شفیعی و تعداد زیادی از دانشجویان وعلاقمندان تئاتر وجود داشتند.

فریبرز قربان‌زاده مدرس وطراح صحنه تئاتر اجرای این مراسم را برعهده داشت. در ابتدای این مراسم دکتر ناظرزاده کرمانی، دکتر رحمت امینی، مجید سرسنگی وعلیرضا ناری از طرف مجری مراسم به روی سن دعوت شدند.

ناظرزاده کرمانی درباره جایگاه تئاتر دانشگاهی وتعامل آن با تئاتر حرفه‌ای صحبت کرد وگفت بیشتر کسانی که در تئاتر ایران به فعالیت می‌پردازند از تئاتر دانشگاهی به مناسبات حرفه‌ای تئاتر کشور راه‌ یافته‌اند وباید به اهمیت تئاتر دانشگاهی پی برد زیرا تئاتر جزئی از فرهنگ ماست.

در ادامه رحمت امینی رئیس شورای تئاتر دانشگاهی در ارتباط با چگونگی راه‌اندازی این شورا صحبت کرد اما دانشجویان اظهار علاقه کردند که به جای طرح مباحث تکراری به بیان مشکلات ومطالباتشان پرداخته شوند وآنها بتوانند مسائلشان را مطرح کرده واساتید بیشتر شنونده باشند.

دراواسط جلسه حسین پارسایی رئیس مرکز هنرهای نمایشی ومحمد حیدری مدیر تئاتر مجموعه شهر به جمع مسئولان اضافه شدند وپارسایی بعد از شنیدن اعتراض ها وسخنان د انشجویان به آنها اطمینان داد که سال 89 تالاری اختصاصی برای اجرای تئاترهای دانشجویی در نظر گرفته می‌شود.

مشروح سخنان حاضران هم اندیشی در گزارش بعدی منتشر می‌شود.