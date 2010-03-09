اولین جلسه دادگاه متهمان کهریزک/ اجرای عدالت و قانون ملاک عمل دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه که با حضور اولیاء دم و سایر شکات و وکلای آنان و تمامی متهمان برگزار شد، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، حجت الاسلام محمد مصدق، رئیس دادگاه گفت: اجرای عدالت و قانون تنها ملاک عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون، نسبت به طرفین یکسان بوده و بر اساس دلایل، شواهد و قرائن موجود به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

رئیس دادگاه افزود: موضوع مهم در رسیدگی به این پرونده، کشف حقیقت و اجرای عدالت است بنابراین همه افرادی که به نحوی در موضوع پرونده دخیل هستند اعم از شکات، متهمان و به ویژه وکلای مدافع آنان، باید در این راستا با دادگاه همکاری نمایند.

وی در ادامه، با اشاره به تلاش ها و خدمات گسترده نیروی انتظامی در ایجاد نظم و برقراری امنیت در جامعه، گفت: محاکمه چند مأمور به معنای زیر سؤال بردن و نادیده گرفتن زحمات نیروی انتظامی نیست و در هر جایی ممکن است افراد متخلف وجود داشته باشند.

مصدق در ادامه، متذکر شد: با توجه به اینکه بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است لذا به استناد اصل 165 قانون اساسی و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و با رعایت ماده 43 مربوط به تشکیل محاکم جنایی الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290، انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع می باشد.

در ادامه، کیفرخواست صادره علیه 12 متهم پرونده، توسط منشی دادگاه قرائت شد سپس موضوع اتهامات و دلایل آن توسط رئیس دادگاه به تمامی متهمان تفهیم شد و نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت.

متعاقباً پدر مرحوم کامرانی و اکثر شکات پرونده، شکایت خود را مطرح کردند.

این جلسه در ساعت 16 عصر خاتمه یافت.