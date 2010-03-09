۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/

تساوی استقلال و الجزیره امارات در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:30 دقیقه امروز دو تیم استقلال تهران و الجزیره امارات به قضاوت ژئو مینگ از کره جنوبی و در حضور نزدیک به 40 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در نیمه اول این دیدار استقلال دقایقی را در اختیار تیم اماراتی قرار داد اما در پنج دقیقه پایانی فشار زیادی روی دروازه الجزیره آورد و دو بار توسط جانوآریو و حسین کاظمی صاحب موقعیت گلزنی شد اما نتوانست به گل برسد تا این نیمه با تساوی بدون گل به پایان برسد.

