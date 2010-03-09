جلسه شکایت استیل آذین از کاشانی برگزار شد/ در انتظار صدور رای

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که از ساعت 15 و با حضور مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس و نمایندگاه حقوقی دو باشگاه برگزار شد، نماینده حقوقی باشگاه استیل آذین با استناد به مصاحبه منسوب به حبیب کاشانی در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر "تلاش باشگاه پرسپولیس برای جذب مهدی مهدوی کیا برای فصل آینده"، این موضوع را برخلاف منافع باشگاه استیل آذین دانست.

حبیب کاشانی نیز در این جلسه، ضمن مغتنم شمردن این فرصت برای طرح نقطه نظرات خود در خصوص "نحوه اطلاع رسانی رسانه ها" توضیحاتی در خصوص اظهارات منتسب به خود ارائه داد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در این جلسه تاکید کرد خود را ملزم به رعایت موازین حرفه ای و اخلاقی موضوع انتقال بازیکنان می داند و طبعا اظهاراتی در مغایرت با این اصول حرفه ای بیان نکرده است.



در پایان این جلسه مقرر شد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی ابعاد موضوع، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.