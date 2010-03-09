  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

عصر امروز در کمیته انضباطی/

جلسه شکایت استیل آذین از کاشانی برگزار شد/ در انتظار صدور رای

جلسه شکایت استیل آذین از کاشانی برگزار شد/ در انتظار صدور رای

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، برای رسیدگی به شکایت باشگاه استیل آذین از سرپرست باشگاه پرسپولیس، عصر امروز در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که از ساعت 15 و با حضور مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس و نمایندگاه حقوقی دو باشگاه برگزار شد، نماینده حقوقی باشگاه استیل آذین با استناد به مصاحبه منسوب به حبیب کاشانی در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر "تلاش باشگاه پرسپولیس برای جذب مهدی مهدوی کیا برای فصل آینده"، این موضوع را برخلاف منافع باشگاه استیل آذین دانست.

حبیب کاشانی نیز در این جلسه، ضمن مغتنم شمردن این فرصت برای طرح نقطه نظرات خود در خصوص "نحوه اطلاع رسانی رسانه ها" توضیحاتی در خصوص اظهارات منتسب به خود ارائه داد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در این جلسه تاکید کرد خود را ملزم به رعایت موازین حرفه ای و اخلاقی موضوع انتقال بازیکنان می داند و طبعا اظهاراتی در مغایرت با این اصول حرفه ای بیان نکرده است.
 
در پایان این جلسه مقرر شد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی ابعاد موضوع، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

کد مطلب 1048846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها