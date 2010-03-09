به گزارش خبرنگار مهر، هوادارانی که پس از پیروزی استقلال برابر حریف عربستان و چند تیم لیگ برتری به شدت صمد مرفاوی را تشویق می کردند عصر سه شنبه و پس از تساوی خانگی آبی پوشان برابر الجزیره امارات با شعار " مرفاوی حیا کن استقلال را رها کن" خواهان جدایی سرمربی این تیم شدند.

برخی هواداران استقلال نیز که از این تساوی ناراضی بودند برای دقایقی امیرقلعه نویی سرمربی پیشین استقلال و فعلی سپاهان را تشویق کردند.

بهزاد غلامپور که از شعارهای هواداران علیه مرفاوی ناراحت شده بود، به این حرکت آنها اعتراض کرد.

آرش برهانی نیز که در دقایق پایانی این دیداز به زمین آمد و صاحب هیچ موقعیتی نشد، در پایان بازی بسیار عصبانی بود و بدون اینکه در مراسم پایانی بازی شرکت کند مستقیما به رختکن رفت.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته دوم هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز(سه شنبه) با تساوی بدون گل دو تیم در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.