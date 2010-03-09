حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در آزادی / سعیدلو به دیدار حجازی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو در حالی وارد ورزشگاه آزادی شد که دقایق پایانی نیمه اول دیدار تیم های استقلال و الجزیره در جریان بود و دو تیم با تساوی بدون گل به کار خود ادامه می دادند.

رئیس سازمان تربیت بدنی بلافاصله پس از ورود به ورزشگاه آزادی به جایگاه ویژه رفت و با ناصر حجازی پیشکسوت فوتبال کشورمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سعیدلو جویای آخرین وضعیت جسمانی سرمربی پیشین استقلال شد.

* دو آنالیزور تیم فوتبال الجزیره امارات در جایگاه خبرنگاران ایرانی حضور داشتند و نظراتشان را به سرمربی تیم منتقل می کردند.

* مرتضی محصص و حیدر شریفی دو آنالیزور استقلال نیز با حضور در جایگاه خبرنگاران این دیدار را برای کادر فنی آنالیز کردند.

* افشین قطبی ، بیوتر ، محمد خرمگاه ، واعظی آشتیانی ، محمدسعیدنفریه ، منصور رشیدی، داریوش یزدانی و ... از جمله تماشاگران حاضر در جایگاه ویژه بودند.

* در شرایطی که مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با هرگونه پرتاب مواد منفجره در طول بازی برخورد می کنند، در اواسط نیمه اول یک نارنج در ضلع غربی ورزشگاه آزادی منفجر شد و احتمالا عواقبی را برای استقلال به همراه خواهد داشت.