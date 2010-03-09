تحصیل دو هزار دانشجو در دانشگاه امام رضا(ع) مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا میرزایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل این دانشگاه افزود: پایگاه اطلاع رسانی رسمی دانشگاه امام رضا(ع) وابسته به آستان قدس رضوی با چهار زبان زنده دنیا روز سه شنبه راه اندازی شد.

رئیس دانشگاه امام رضا(ع) اظهار داشت: این پایگاه اطلاع ‌رسانی دانشگاهی با پشتیبانی چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه در بخش های مختلف مدیریت، واحدهای تابعه، دانشکده ها، پژوهشی و مرکز آزمون ها اجرا شده است.

میرزایی افزود: امکانات این پایگاه اطلاع رسانی دسترسی به پرتال دانشجویی و اساتید و بخش کتابخانه دانشگاه است، وب سایت دانشگاه به صورت آزمایشی و به آدرس اینترنتی www.imamreza.ac.ir در دسترس است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه امام رضا (ع) در سه حوزه آموزشى، پژوهشی و فرهنگى 14 رشته کارشناسى در سه دانشکده فنی مهندسى، مدیریت و حسابداری و علوم انسانی با بهره‌گیری از 139 نفر از اساتید مجرب فعالیت دارد.

رئیس دانشگاه امام رضا(ع) اظهار داشت: رشته‌های دانشگاه شامل تربیت بدنی و علوم ورزشی، کتابداری، حسابداری، مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار و مهندسی سخت‌افزار ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، مدیریت بیمه ، مهندسی برق و مخابرات، مهندسی برق الکترونیک است.

از سال 1378 تاکنون 638 نفر دانش آموخته فارغ التحصیل شدند که 86 نفر از آنان به مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مختلف راه یافتند .

