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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

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300 دلار برای پنج دقیقه شنا با دلفینها

300 دلار برای پنج دقیقه شنا با دلفینها

توریستهای ساحل " پورت استفن " در استرالیا می توانند با پرداخت 300 دلار به مدت 5 دقیقه با دلفینها شنا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "اسکای نیوز" توریستهای این ساحل پرطرفدار در استرالیا می توانند این تجربه هیجان انگیز و جدید را با پرداخت این مبلغ با همکاری دو غواص به انجام برسانند.

برای این کار یک کابل به طول پنج کیلومتر در ساحل این بندر نصب شده که توریستها با همراهی دو غواص این کابل را گرفته و دلفینها با نزدیک شدن به کابل مدتی با توریستها شنا می کنند و چند بار نیز برای آنها شیرجه می زنند که این مسئله موجب خوشحالی فراوان توریستها می شود.

این ماجراجویی جدید و جذاب آخرین اقدام مردم این بندر برای جذب توریست به شهرشان است که البته با استقبال فراوانی از سوی توریستها نیز مواجه شده است.

پیش بینی می شود سالانه 250 هزار توریست برای شنا با دلفینها تعطیلات خود را در این ساحل بگذرانند.

کد مطلب 1048854

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