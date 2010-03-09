مس در تقابل با "موج آبی" / الهلال تیمی با 50 جام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس کرمان که نخستین دوره حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می کند چهارشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد با الهلال عربستان دیدار می کند. مس در نخستین دیدار خود در این چارچوب با نتیجه 4 بر 2 در کرمان از سد الاهلی امارات گذشت و الهلال با 3 گل در خانه السد قطر به برتری رسیده است.

الهلال با مربیگری "اریک گرتس" بلژیکی که سابقه مربیگری تیم های الپیک مارسی، گالاتاسرای ترکیه، ولفسبورگ آلمان، پی اس وی آیندهوون هلند و بروژ بلژیک را در کارنامه دارد، روز دشواری را پیش روی مردان لوکا بوناچیچ رقم خواهد زد.

الهلال القاب بسیاری دارد که از جمله می توان به "رئیس"، "باشگاه قرن آسیا" و "موج آبی" اشاره کرد. فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال از الهلال به عنوان باشگاه قرن آسیا یاد کرده است. این تیم که در حال حاضر تحت ریاست عبدالرحمن بن مسعد قرار دارد، در سال 1957 تاسیس شده است. این باشگاه در ابتدا تحت عنوان باشگاه المپیک فعالیت خود را آغاز کرد اما یک سال بعد به الهلال تغییر نام یافت.

الهلال تا به حال 12 بار عنوان قهرمانی لیگ عربستان را به دست آورده و 6 بار هم فاتح جام پادشاهی این کشور شده است. "موج آبی" 7 قهرمانی جام ولیعهد را در کارنامه دارد و 7 بار هم فاتح جام فدراسیون عربستان شده است. الهلال عربستان در سال های 1992 و 2000 قهرمان آسیا شده است و دو بار هم در سال های 1997 و 2002 به عنوان قهرمانی رقابت های جام برندگان جام آسیا دست پیدا کرده است. الهلال در سال های 1997 و 2000 هم موفق به کسب عنوان قهرمانی سوپرجام آسیا شده است. این تیم دو بار فاتح جام قهرمانی عرب شده و دو بار هم جام خلیج فارس را بالای سر برده است. الهلال در سال های 2000 و 2001 به ترتیب فاتح جام های برندگان جام عرب و سوپرجام عرب شده است.

تیاگو نه وس برزیلی، لی یونگ پیو از کره جنوبی، کریستین ویلهلمسون سوئدی و میرل رادوی بلژیکی بازیکنان خارجی الهلال هستند.