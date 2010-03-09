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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تاکید رئیس جمهور بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی / جزئیات جلسه عصر

تاکید رئیس جمهور بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی / جزئیات جلسه عصر

یک عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان جزئیاتی از دیدار رئیس جمهور با نمایندگان گفت: آقای احمدی نژاد در دیدار نمایندگان استدلال های دولت برای تعیین درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه ها را بیان کرد.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  در این دیدار رئیس جمهور استدلال های دولت برای تعیین درآمد 40 هزار میلیارد تومانی را بیان کرد و گفت که تعیین این درآمد در سال اول که ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها است به منظور تقویت بنیان های اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: آقای احمدی نژاد در این دیدار با نمایندگان بیان داشت که اگر مجلس درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بر مصوبه 20 هزار میلیارد تومانی خود اصرار بورزد اهداف دولت چه در حوزه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و چه در اقدامات اساسی به منظور رفاه حال مردم محقق نخواهد شد.

سبحانی نیا گفت: رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان از آنها خواست که در جهت پیشرفت و توسعه کشور و محقق نمودن اهداف توسعه ای دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی و تامین عدالت اجتماعی با تعیین درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها موافقت کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور همدلی دولت و مجلس در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را خواستار شد و تاکید کرد که اگر این همدلی به خوبی صورت گیرد قطعا جهش های اساسی در جهت توسعه کشور و ایجاد رفاه برای مردم در سال آینده برداشته خواهد شد.

کد مطلب 1048856

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