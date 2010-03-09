تاکید رئیس جمهور بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی / جزئیات جلسه عصر

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دیدار رئیس جمهور استدلال های دولت برای تعیین درآمد 40 هزار میلیارد تومانی را بیان کرد و گفت که تعیین این درآمد در سال اول که ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها است به منظور تقویت بنیان های اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: آقای احمدی نژاد در این دیدار با نمایندگان بیان داشت که اگر مجلس درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بر مصوبه 20 هزار میلیارد تومانی خود اصرار بورزد اهداف دولت چه در حوزه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و چه در اقدامات اساسی به منظور رفاه حال مردم محقق نخواهد شد.

سبحانی نیا گفت: رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان از آنها خواست که در جهت پیشرفت و توسعه کشور و محقق نمودن اهداف توسعه ای دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی و تامین عدالت اجتماعی با تعیین درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها موافقت کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور همدلی دولت و مجلس در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را خواستار شد و تاکید کرد که اگر این همدلی به خوبی صورت گیرد قطعا جهش های اساسی در جهت توسعه کشور و ایجاد رفاه برای مردم در سال آینده برداشته خواهد شد.