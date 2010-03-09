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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۵

همایش سراسری گردشگری مذهبی در مشهد برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی گفت: این مجموعه همایش یک روزه گردشگری مذهبی را در مشهد در جوار بارگاه مطهر رضوی برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام باقری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همایش گردشگری مذهبی پنجشنبه 20 اسفند ماه در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی اظهار داشت: همایش گردشگری مذهبی با عنوان راهکارهای موثر حضور گردشگران و زائران غیر ایرانی به مشهد خواهد بود.

باقری افزود: یکی از مصادیق بارز گردشگری اسلامی، زیارت اماکن مذهبی و بقاع متبرکه است که موجب افزایش ایمان و گرایش مسلمانان به آثار اسلامی می‌شود که به‌عنوان ظرفیت عظیمی در توسعه گردشگری مورد توجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید اندیشمندان جهان اسلام راه‌های رسیدن به این امر را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و با تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب رسیدن به این هدف را ممکن سازند.

رئیس اداره امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی اظهار داشت: آستان قدس رضوی این همایش را با مشارکت سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مجمع تقریب، مجمع جهان اهل‌بیت(ع)، سازمان های گردشگری، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه ، سازمان صدا و سیما و تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ علیهم‌السلام، استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد برگزار می کند. 

 

کد مطلب 1048857

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