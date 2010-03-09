به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام باقری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همایش گردشگری مذهبی پنجشنبه 20 اسفند ماه در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی اظهار داشت: همایش گردشگری مذهبی با عنوان راهکارهای موثر حضور گردشگران و زائران غیر ایرانی به مشهد خواهد بود.

باقری افزود: یکی از مصادیق بارز گردشگری اسلامی، زیارت اماکن مذهبی و بقاع متبرکه است که موجب افزایش ایمان و گرایش مسلمانان به آثار اسلامی می‌شود که به‌عنوان ظرفیت عظیمی در توسعه گردشگری مورد توجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید اندیشمندان جهان اسلام راه‌های رسیدن به این امر را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و با تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب رسیدن به این هدف را ممکن سازند.

رئیس اداره امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی اظهار داشت: آستان قدس رضوی این همایش را با مشارکت سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مجمع تقریب، مجمع جهان اهل‌بیت(ع)، سازمان های گردشگری، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه ، سازمان صدا و سیما و تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ علیهم‌السلام، استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد برگزار می کند.